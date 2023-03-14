Мы обязательно победим, – Вакарчук трогательно поздравил добровольцев и поблагодарил их

В Украине 14 марта отмечается День украинского добровольца. Поздравить военных, добровольно вставших на защиту страны, решил и певец Святослав Вакарчук, он поблагодарил их за борьбу.

Напомним, что именно в этот день еще в 2014 году сформировался первый добровольческий батальон с майдановцев. Второй резервный батальон был создан в апреле 2014 года, впоследствии и другие.

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Вакарчук заявил, что имеет большую честь поздравить всех, кто еще с начала войны добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать наше государство.

Эти тысячи ребят – наглядный пример того, что государство – это люди. Именно этот принцип мы сегодня защищаем перед врагом. И мы обязательно победим,

– сказал Святослав.

Поклонники певца также присоединились к поздравлениям:

"С днем наших добровольцев, ангелов-хранителей! Безграничное уважение и уважение тем, кто с начала войны не сложил руки и присоединился к поддержке и защите Украины".

"Наши ангелы-хранители! Низкий поклон Вам".

"Слава Украине!"

"С днем украинского добровольца!"

К слову, недавно Вакарчук отреагировал на гибель героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Музыкант признался, что познакомился с Дмитрием 3 года назад под Авдеевкой. После этого они не раз виделись. По словам артиста, "Да Винчи" всегда вдохновлял и был готов к вызовам.