Деми Роуз засветила большую обнаженную грудь: чрезвычайно горячее фото 18+

Сексапильная британская модель Деми Роуз в очередной раз обнажила большой бюст. Звезда похвасталась пышными формами, позируя в белье на кровати.

Деми Роуз поделилась с аудиторией подписчиков новым эротическим кадром. На личной странице в инстаграме она снова показала обнаженное тело.

Горячо! Деми Роуз прикрыла обнаженную грудь журналом Playboy: откровенный кадр

Жаркое фото Деми Роуз

Звезда позировала, обольстительно сидя на белой постели. Деми предстала перед камерой в коротких белых шортах, которые подчеркнули аппетитные ягодицы, и бюстгальтере, который едва прикрыл чрезвычайно большую грудь.

Также среди одежды на Деми был яркий розовый oversize свитшот, которым она закрыла лицо. Таким образом модель максимально акцентировала внимание на обнаженном бюсте.



Деми Роуз выпятила пышную грудь / Фото с инстаграма Деми Роуз

Фото звезды, как всегда, получилось очень сексуальным и взбудоражило воображение ее более 16-миллионной аудитории фолловеров. Они активно комментируют пост и лайкают его.