В бюстгальтере и без трусиков: Деми Роуз взбудоражила сеть новым фото

Сексапильная британская модель Деми Роуз в очередной раз взбудоражила воображение многомиллионной аудитории подписчиков. Знаменитость эротично позировала в крошечном бюстгальтере от купальника и без трусиков.

Деми Роуз активно позирует в откровенном наряде, демонстрируя пышные формы своего роскошного тела. Почти 17 миллионов читателей ее личного блога в инстаграме ежедневно с нетерпением ждут новых публикаций.

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На днях модель распространила фотографию, где сексуально позирует, изогнувшись возле стены. Деми надела розово-белый крошечный бюстгальтер, который едва прикрыл ее пышную грудь. Такой верх соединила с розовыми шортами, которые имели зеленые вставки и принт. Внимание публики привлекло то, что Роуз не надела трусики под шорты. Это больше всего и взбудоражило воображение ее ярых фанатов.

Длинные роскошные волосы горячая британка уложила в легкие волны. На лице она сделала безупречный легкий макияж в нюдовых оттенках. Также модель похвасталась идеальным золотистым загаром.



Сексапильная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз