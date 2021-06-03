Игривая Деми Роуз выпятила грудь в лавандовом свитере: провокационное фото

Горячая британка Деми Роуз в очередной раз обнажила пышный бюст в сексуальном образе. Она сфотографировалась в коротком сиреневом свитере без лифчика.

Модель в очередной раз ошеломила более 16-миллионную аудиторию подписчиков откровенным образом. Она не стесняется показывать голую грудь и теперь решила сделать это не в купальнике, а в провокативный одежде. Эротическое фото опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Соблазнительный look Деми Роуз

Сексапильная звезда сделала селфи на фоне гардеробной. Она предстала перед камерой в нежном укороченном свитере лавандового цвета. Наряд имел чрезвычайно глубокое декольте и едва прикрыл интимные зоны огромной груди Деми Роуз.

Волосы знаменитость уложила в легкие локоны и дополнила прическу маленькими шпильками. Это придало ее образу игривости и нежности. На лице красавица сделала фирменный макияж с нюдовым блеском на губах.



Деми Роуз в лавандовом свитере / Фото из инстаграма Деми Роуз