Грайлива Демі Роуз випнула груди в лавандовому светрі: провокативне фото

Гаряча британка Демі Роуз вкотре оголила пишний бюст у сексуальному образі. Вона сфотографувалася у короткому лавандовому светрі без бюстгальтера.

Модель вкотре приголомшила понад 16-мільйонну аудиторію підписників відвертим образом. Вона не соромиться показувати оголений бюст й тепер вирішила зробити це не у купальнику, а в провокативному одязі. Еротичне фото опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Спокусливий look Демі Роуз

Сексапільна зірка зробила селфі на тлі гардеробної. Вона постала перед камерою у ніжному вкороченому светрі лавандового кольору. Вбрання мало надзвичайно глибоке декольте та ледь прикрило інтимні зони величезних грудей Демі Роуз.

Волосся знаменитість вклала у легкі локони й доповнила зачіску маленькими шпильками. Це додало її образові грайливості та ніжності. На обличчі красуня зробила фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.



Демі Роуз у лавандовому светрі / Фото з інстаграму Демі Роуз