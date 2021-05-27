Деми Роуз прикрыла обнаженную грудь журналом Playboy: откровенный кадр

Горячая британская модель Деми Роуз пока не стала звездой Playboy, однако некоторые кадры блогера куда откровеннее, чем фото на страницах мужского глянца. Новую съемку она устроила топлесс, засветив кружевные трусики.

Знаменитость хорошо знает, как взбудоражить мужскую аудиторию и собрать более полумиллиона лайков. Деми Роуз разделась почти полностью. На ней остались светлые полупрозрачные стринги, которые лишь акцентировали на пышных аппетитных ягодицах.

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Обнаженный бюст она прикрыла журналом Playboy за 1996 год. Модель развернула глянец с роскошной Синди Кроуфорд на обложке и отвела задумчивый взгляд в сторону.

Волосы она уложила в кокетливые кудри, а макияж сделала с акцентом на сияющие губы. Похоже, к съемке Деми Роуз все же готовилась. Правда, вместо одежды она тщательно подбирала аксессуары.

Деми Роуз топлес / Фото из инстаграма модели