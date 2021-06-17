Деми Роуз побывала в ресторане в прозрачном платье без белья: сексуальные фото 18+

Пышногрудая модель Деми Роуз снова потрясла поклонников. Она посетила ресторан на Ибице в обтягивающем прозрачном платье, под которое не надела нижнее белье.

Сексапильная знаменитость продолжает будоражить воображение пользователей сети своими фотографиями. Деми побывала на ужине в ресторане и показала, как соблазнительно пьет вино.

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Деми Роуз обнародовала два фото, на которых изображена, сидя за столиком. Модель позировала в прозрачном длинном обтягивающем платье с принтом. Наряд был без рукавов и едва прикрывало огромный бюст знаменитости. Также внимание привлекает то, что под очень облегающее платье звезда не надела нижнего белья и засветила интимные обнаженные зоны роскошного тела.

Волосы Роуз уложила в локоны и собрала в высокий хвост. На лице сделала макияж с коричневыми блестками на веках и матовой помадой на губах.

Образ Деми вышел чрезвычайно сексуальным, но в то же время подчеркнул ее женственность и элегантность.



Деми Роуз в прозрачном платье / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз в прозрачном платье / Фото из инстаграма Деми Роуз