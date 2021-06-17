Демі Роуз побувала в ресторані у прозорій сукні без білизни: сексуальні фото 18+

Пишногруда модель Демі Роуз знову приголомшила шанувальників. Вона відвідала ресторан на Ібіці в обтислій прозорій сукні, під яку не одягла спідньої білизни.

Сексапільна знаменитість продовжує розбурхувати уяву користувачів мережі своїми фотографіями. Демі побувала на вечері в ресторані й показала, як звабливо смакувала вином.

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Демі Роуз оприлюднила два фото, на яких зображена, сидячи за столиком. Модель позувала в прозорій довгій обтислій сукні з принтом. Вбрання було без рукавів, ледве прикрило величезний бюст знаменитості. Також увагу привертає те, що під дуже відверту сукню зірка не одягнула спідньої білизни та засвітила інтимні оголені зони розкішного тіла.

Волосся Роуз вклала в локони та зібрала у високий хвіст. На обличчі зробила макіяж з коричневими блискітками на повіках і матовою помадою на губах.

Образ Демі вийшов надзвичайно сексуальним, але водночас підкреслив її жіночність та елегантність.



Демі Роуз у прозорій сукні / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз у прозорій сукні / Фото з інстаграму Демі Роуз