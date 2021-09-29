Деми Ловато запускает шоу "Неопознанное" после контакта с НЛО: видео
Американская певица Деми Ловато утверждает, что дважды видела признаки пребывания в пределах атмосферы Земли НЛО, поэтому решила создать об этом шоу. Вместе с родными она планирует исследовать эту тему.
По словам Деми Ловато, впервые она якобы контактировала с инопланетянами в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три. Тогда она увидела синий шар в небе. Такая встреча изменила ее взгляды на мир.
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"Я увидела синий шар. Он как будто находился на расстоянии около 50 футов (15 метров) над землей", – заявила Ловато.
Во второй раз ее контакт с НЛО состоялся якобы в 2020 году – тогда она увидела большие огни, которые якобы оставили в небе вопросительный знак, а затем исчезли.
Поэтому звезда решила создать тематическое шоу под названием "Неопознанное с Деми Ловато", где вместе с сестрой Даллас и другом Мэтью попробуют раскрыть правду о феномене НЛО.
Деми Ловато запускает шоу об НЛО: смотреть видео
Премьера шоу должна состояться 30 сентября на телеканале PeacockTV. По словам Деми, это будет "дикая поездка".
Реакция сети
Пользователи ютуба и поклонники звезды были удивлены тем, что решила запустить на телевидении Деми. Немало людей ее раскритиковало:
- "Это так глупо, прости";
- "Человек, испытавший опыт НЛО? Никогда не слышал, чтобы они так называли себя";
- "Ужасно выглядит";
- "Эта девушка сделает все, чтобы сохранить свое имя";
- "Вам следовало остановиться на "У меня был этот сумасшедший...", тогда этот трейлер имел бы смысл";
- "Интересно, что она сделает, когда на самом деле увидит НЛО";
- "Испытавший опыт НЛО" – правда?! Деми, то, что вы видели, было фонарем или дроном. Это просто смешно!"
Впрочем, в инстаграме в анонсе к шоу звездные коллеги и поклонники наоборот поддержали артистку.