Декольте, блестки и total black: Маша Ефросинина удивила образом на "Танцах со звездами"

Украинская ведущая Маша Ефросинина в очередной раз стала ведущей звездного балкона на "Танцах со звездами". Она продемонстрировала потрясающий образ в блестящем черном костюме.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась новыми фото на личной странице в инстаграме. Она показала образ, в котором красовалась в 11 выпуске "Танцев со звездами".

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая позировала перед камерой в откровенном образе total black. Она надела лиф, брюки в стиле клеш и жакет оверсайз. Весь наряд украшали блестки.

Звезда соединила стильный костюм с босоножками на высоком каблуке, а также дополнила образ серьгами в виде звезд и ярким красным маникюром.

Маша Ефросинина распустила все волосы и забрала их обратно. На лице красовался роскошный макияж. Знаменитость подчеркнула глаза бордовыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма звезды

Мысли Ефросининой о "Танцах со звездами"

В подписи к фото Маша Ефросинина высказалась о голосовании на танцевальном проекте. Она не поняла, почему фаны "выгнали" лучшую пару – Дмитрия Кадная и Алину Ли. Звезда пыталась понять, как зрители выбирают танцоров, за которых будут голосовать.

Вчера было так: Оля Харлан в зоне риска – мы как сумасшедшие орем вам с экранов "спасите!". Я призываю всех женщин нажать, чтобы дать возможность единственной девушке, оставшейся из звезд, продлить жизнь в шоу! Хлоп, и вы это делаете. Потом долго Костя Войтенко в зоне риска – эфир заполняется призывами голосовать за парня,

– написала Маша Ефросинина.

"И вот подходит шоу результатов: и выясняется, что за того, за кого все были спокойны, потому что у него все замечательно и по голосам, и по оценкам, и по, мать его, феерическому танцу, – вы проголосовали вообще меньше всех!! Как?", – поделилась потрясенная ведущая.

Маша Ефросинина припомнила и свой опыт участия в шоу. Она призналась, что вылетела в том эфире, когда станцевала без ошибок и получила поддержку от мужа и сына, которые впервые пришли на шоу.

Реакция сети

Поклонники ответили Маше Ефросининой на ее упреки относительно несправедливого голосования с их стороны. Многие зрители считают, что их голоса просто не учитывают.

"Люди не верят в честность в этой программе, вот и не голосуют. Все просто";

"Существует мнение, что решают вовсе не люди и их голосование";

"Смысл голосовать? Где эти голоса? Пусть опубликуют результаты. И то не факт, что не подрисуют.

Нет веры этим "зонам риска" и "традиционно, в последний момент, вы вытаскиваете одну пару". Ага. Традиционно";

"Маша, вчера на паркете все пары были сильные. И кто-то должен был уйти. Лично я болею не за "звезду". Я хочу, чтобы в этом сезоне кубок взял Дима Дикусар. Он этого заслуживает! В этом сезоне он уже не ведет себя как самовлюбленный нарцисс, и они с Олей очень хорошо смотрятся на паркете! Это мое мнение";

"Голоса не считаются, вы вообще о чем? MELOVIN бы тогда со своей армией уже выиграл. Жаль Диму, действительно классный артист. Но выигрывает нарцисс или нытик";

"Голосовала за Диму. На призывы не реагирую. Только тот, кто нравится, вызывает желание взять в руки телефон и отправить смс".

Текст публикации Маши Ефросининой

Если среди вас есть зрители "Танцев со звездами", умоляю, поговорите со мной.

Вчерашний эфир "Танцев", кроме того, что у нас с Дантесом состоялся дебют, оставил во мне смешанные чувства!

Я абсолютно точно заявляю, что не даю личную оценку всем героям паркета – они все для меня бойцы, которые живут проектом и уже им измученные! Я о другом хочу поговорить…

Напишите, пожалуйста, честно, вот для того, чтобы вы проголосовали за того или иного участника, что вам нужно? Что из того, что вы видите на экране, вызывает рефлекс у вас взять телефон и отправить смс? Вчера было так: Оля Харлан в зоне риска – мы как сумасшедшие орем вам с экранов "спасите!". Я призываю всех женщин нажать, чтобы дать возможность единственной девушке, оставшейся из звезд продлить жизнь в шоу! Хлоп, и вы это делаете. Потом прямо долго Костя Войтенко в зоне риска – эфир заполняется призывами голосовать за парня.

И вот подходит шоу результатов: и выясняется, что за того, за кого все были спокойны, потому что у него все замечательно и по голосам, и по оценкам, и по, мать его, феерическому танцу, – вы проголосовали вообще меньше всех!! Как?

Это что получается, не призываешь – не голосуете? Или, если у пары все хорошо, не возникает внутренней потребности их на всякий случай поддержать? Или что?

Я даже вспомнила свой опыт: я вылетела в тот вечер, когда станцевала без ошибок и впервые была собой довольна, плюс в зал впервые пришли меня поддержать мой муж и ребенок, то есть все впервые было круто!!! И вы оставили меня без поддержки.

И вот вчера то же случилось с Димой и его совершенно сказочной партнершей Алиной Ли!

Просто интересно узнать у вас, это так устроено?