Даже не мечтала, – солистка группы KAZKA о неожиданном участии в "Голосе страны"

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая приняла участие в новом сезоне "Голоса страны" как судья. Она поделилась впечатлениями от тренерства.

В 12 сезоне шоу "Голос страны" появилось новшество – 5 тренерское кресло "Второй шанс". Его заняли лидер группы KAZKA Александра Зарицкая и Андрей Мацола, которые будут выбирать участников в свою команду, если от них "откажутся" другие судьи.

Читайте также Виктор Павлик рассказал, что дочь цыганского барона из "Голоса страны" – его крестница

Солистка KAZKA об участии в "Голосе страны"

Александра Зарицкая рассказала о своих впечатлениях от участия в вокальном проекте. Она поделилась, что для нее это большая честь.

Перед вами 5 тренер нового сезона "Голоса страны"! Если честно, я о таком даже не мечтала. И для меня – это большая честь! Но, конечно, самая большая радость – это давать второй шанс замечательным талантливым участникам. Второй шанс, которого у меня, как у бывшей участницы, к сожалению, не было,

– призналась певица.

Лидер KAZKA добавила, что новый сезон будет таким же неожиданным, как и его начало: "Обещаю вам, что этот сезон будет крутым и неожиданным и верю, что в этом году мы откроем всей стране новые имена достойных артистов!".



Александра Зарицкая и Андрей Мацола / Фото из инстаграма группы

, что на премьеру 12 сезона "Голоса страны" Александра Зарицкая примерила стильный комплект цвета электрик. Она появилась в эффектном наряде, повторив образ Ким Кардашян

Напомним, что Александра Зарицкая уже участвовала в вокальном проекте как участница, в 2014 году. Тогда она попала в команду Ани Лорак. Будущая звезда вылетела из "Голоса" во время отборочного этапа нокаутов.

"Голос страны" 4 сезон, выбор вслепую – Александра Зарицкая – "Price tag": смотрите видео онлайн

Текст публикации​ KAZKA:

Перед вами 5 тренер нового сезона "Голоса страны"! Если честно, я о таком даже не мечтала. И для меня – это большая честь! Не только участвовать в шоу, но и разделять это тренерское кресло с Андреем Мацолой. Мы настоящая команда!

Но, конечно, самая большая радость – это давать второй шанс замечательным талантливым участникам. Второй шанс, которого у меня, как у бывшей участницы, к сожалению, не было.

Обещаю вам, что этот сезон будет крутым и неожиданным и верю, что в этом году мы откроем всей стране новые имена достойных артистов!