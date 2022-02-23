"Давай еще одного": как принц Уильям реагирует на разговоры с Кейт Миддлтон о четвертом ребенке
Источник:Hello!
Во время одного из светских выходов Кейт Миддлтон призналась, что иногда задумывается о четвертом ребенке. Однако принц Уильям немного этого опасается.
На днях герцогиня Кембриджская прилетела в Копенгаген с рабочим визитом. Там она посетила Детский музей, где пообщалась с молодыми родителями.
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Что герцоги Кембриджские думают о четвертом ребенке
Во время разговора Кейт Миддлтон призналась, что не прочь еще раз ощутить радость материнства. Иногда она думает о четвертом ребенке.
Я начинаю об этом задумываться,
– поделилась герцогиня.
К тому же она призналась, что принц Уильям не так решительно реагирует на желание завести детей. Обычно он пугается, когда речь заходит о четвертом малыше.
"Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми малышами. После этого я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного"", – рассказала Кейт Миддлтон.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Дети герцогов Кембриджских
- Герцоги Кембриджские воспитывают 3 детей. Через 2 года после свадьбы, в 2013 году, у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился первенец, принц Джордж. Он занял третье место в списке престолонаследия, после дедушки и отца.
- Еще через 2 года на свет появилась принцесса Шарлотта.
- В апреле 2018 года родился принц Луи, самый младший сын в семье.