"Давай еще одного": как принц Уильям реагирует на разговоры с Кейт Миддлтон о четвертом ребенке

Во время одного из светских выходов Кейт Миддлтон призналась, что иногда задумывается о четвертом ребенке. Однако принц Уильям немного этого опасается.

На днях герцогиня Кембриджская прилетела в Копенгаген с рабочим визитом. Там она посетила Детский музей, где пообщалась с молодыми родителями.

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Что герцоги Кембриджские думают о четвертом ребенке

Во время разговора Кейт Миддлтон призналась, что не прочь еще раз ощутить радость материнства. Иногда она думает о четвертом ребенке.

Я начинаю об этом задумываться,

– поделилась герцогиня.

К тому же она призналась, что принц Уильям не так решительно реагирует на желание завести детей. Обычно он пугается, когда речь заходит о четвертом малыше.

"Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми малышами. После этого я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного"", – рассказала Кейт Миддлтон.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Дети герцогов Кембриджских