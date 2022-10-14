Добрынин и Даша Квиткова попали в скандал из-за джипинга в Карпатах: как они отреагировали

Супруги Никиты Добрынина и Даши Квитковой сейчас проводят съемки на вершинах Украинских Карпат, но для этого они используют транспорт – проходные внедорожники. За это они мгновенно нарвались на критику, ведь джипы разрушают структуру гор и превращают тропы в грязь.

На съемки пара отправилась несколько дней назад. Что именно это будет за проект – они не раскрывают, но еще до выхода нарвались на хейт в соцсетях. Они публиковали, как катаются джипами на верховья гор, откуда открывались фантастические осенние панорамы, однако они являются заповедной зоной.

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Очень быстро их начали критиковать в соцсетях:

"Пожалуйста, берегите природу, Карпаты уникальны";

"Ты классная и за тобой приятно наблюдать. Я надеюсь, что комментарии помогут тебе посмотреть на джипинг с другой стороны и понять, как это влияет на наши невероятные горы";

"Спасибо" за вклад в превращение горных троп в болото";

"А чего вы удаляете комментарии по поводу запрета джипинга в горах? Если ваши подписчики другого мнения, то чего удалять комментарии, там же никто никого не унижает и т.д.";

"Вы имеете миллионную аудиторию, а значит и влияние на мнение других. Джипинг уничтожает природу Карпат. Все понимают, что вы такие не одни (есть и другие бессознательные), но картина жизни кажется так, будто это нормально";

"Джипинг уничтожает природу Карпат!";

"Пробитое дно – это разрушать горы джипами. Тысячи людей идут туда ногами и несут свои рюкзаки сами, потому что это испытание. Если вы не способны, то не толкайтесь, потому что горы – не для слабаков".

Реакция Даши Квитковой и Добрынина

Впоследствии супруги отреагировали на хейт совместным видео в инстаграмме, где признались, что знали о незаконной вырубке лесов, однако не догадывались, что джипинг тоже должен быть под запретом. Их смутило то, что в Карпатах висит море объявлений, как местные предлагают свои услуги внедорожникам.

Друзья, привет. На самом деле мы немного в шоке, потому что зашли сегодня к стрессу и увидели невероятное количество отметок о джипинге. Мы не знали о такой проблеме, правда. Во-первых, меня немного удивляет, что некоторые люди на нас нападают, будто мы придумали эту проблему. Во-вторых, мы действительно не слышали о такой проблеме. Даже не слышали, что создают петиции по этой теме. Теперь, с вашей помощью мы об этом знаем,

– отметил Никита.

Они добавили, что местные знают о проблеме джипинга, но вынуждены пользоваться машинами и ездить по проверенным дорогам, поскольку других вариантов транспорта в горах нет.

"Мы побеседовали с местными, и они рассказали нам, что эти дороги здесь были. Особенно летом там сыры находятся еще что-то. И нужно приехать на своих машинах и их забрать. Они даже возят овец машинами, потому что другого варианта у них нет. Но мы хотим поблагодарить каждого, кто говорит об этой проблеме. Если вы хотите нападать на своих людей, это ваше дело, ваша совесть. Но надо смотреть в корень проблемы, если она существует, вовлекать в нее больше людей. Жаль, что некоторые доносят информацию нам через хейт. Но спасибо, что мы по крайней мере слышали об этой проблеме и будем в курсе", – подытожили блоггеры. В частности, Даша подробнее рассказала о своей позиции:



Квиткова о джипинге в Карпатах / Фото с инстаграмм-сторис блоггерки

Подписчики поблагодарили их за адекватную реакцию на критику и обратили внимание, что ответственность должна быть прежде всего на местных жителях, предлагающих прокатиться на автомобилях в горах.

Джипинг в Украине

В сентябре на сайте президента зарегистрировали петицию "Об урегулировании джипинга в Украине". По состоянию на обед 14 октября, ее подписали более 21 тысяча человек. Кто хочет поддержать петицию – можете перейти сюда.

Экологи подчеркивают, что заезды частной высокопроходной техники – джипинг – на природных территориях крайне вредной формой рекреации, несовместимой с режимом заповедных территорий. От этого рушатся природные ландшафты Национальных парков, заповедных территорий, что также приводит к уничтожению редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Однако в Украине существует специальный Закон о запрете заезда частного автотранспорта, мототранспорта и квадроциклов на природные территории объектов природно-заповедного фонда вне дорог общего пользования, но о нем мало кому известно. Исключением может быть только ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций или заранее согласованная с администрациями научная деятельность или работа лесников.