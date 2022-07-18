Почему власть принудительно не эвакуирует, – Даша Квиткова с сыном уедет из Украины

После массовых ракетных обстрелов украинских городов блоггерка Даша Квиткова заявила, что в ближайшее время уедет из страны, чтобы уберечь сына. Она не понимает, почему власть принудительно не эвакуирует матерей с детьми.

россия все чаще обстреливает мирные города, убивая гражданских людей, детей. Родители стремятся спасти детей от вражеских ракет, потому вывозят их за границу.

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Даша Квиткова уезжает из Украины

Блогерка Даша Квиткова была одной из тех мамочек, которые после 24 февраля оставались в Украине. Она стремилась быть вместе с родными, с мужем, потому не ехала за границу. Однако после терактов россии в мирных украинских городах девушка вместе с сыном покинула Украину.

Не могу. Я эмоционально перестаю "вывозить" это. Одесса, Днепр, Харьков, Николаев, Винница и все другие горящие точки Украины. Это просто невозможно! Почему весь мир молчит?

– написала Квиткова в инстаграм-сторис.

Также блогерка обратилась к украинцам, которые выехали за границу и живут там так, будто в Украине нет войны. Забыли о бомбардировке городов и гражданских убийствах, веселятся, забыли, почему другие страны оплачивают им квартиры и выплачивают деньги.

По мнению Квитковой, власти должны принудительно эвакуировать всех женщин и детей, поскольку они все чаще становятся жертвами российского терроризма. Сама блоггерка в ближайшее время вместе с сыном уедет из страны.

Почему власть, бл*ть, принудительно не эвакуирует женщин и детей? Я буду уезжать с ребенком в ближайшее время, потому что нет чувства лучше, чем когда ты знаешь, что твой ребенок проснется завтра. Парашка за*ебала,

– сообщила Квиткова.



Даша Квиткова уедет из Украины / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки



Даша Квиткова уедет из Украины / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки