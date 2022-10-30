Не получила того, чего хотела, – Квиткова рассказала о неудачной операции у Эдгара Каминского

Блоггерка Даша Квиткова в конце декабря сделала ринопластику. Ее хирургом был Эдгар Каминский. Теперь девушка рассказала, что заплатила за операцию большую сумму, но желаемого результата так и не получила.

Блогерка призналась, что решилась на пластическую операцию почти из-за хейтеров. До участия в проекте "Холостяк" у Даши не было комплексов из-за носа, ей все нравилось. Но после того, как начала читать комментарии, все поменялось.

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Даша Квиткова об операции у Каминского

Жена Добрынина в детстве сломала нос, из-за чего образовалась "ямка". После проекта она в течение трех лет постоянно смотрела на себя и думала что-то не так. Тогда решила обратиться к популярному пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

Он не менял форму носа, просто соединил разошедшиеся хрящи. После операции я полгода смотрела на себя в зеркало и думала, зачем сделала это. Теперь нравится, я привыкла. Но убираемую "ямку" вернулась. Сейчас у меня разные ноздри,

– рассказала Квиткова.

В начале войны блоггерка обратилась в администрацию клиники Каминского. Тогда ей ответили, что Эдгар уехал из Украины, попросили подождать. Через полгода сказали, что Эдгар сейчас в Италии, Квиткова может поехать к нему на осмотр. Однако она сама должна оплатить дорогу, гостиницу, чтобы исправили то, за что она уже заплатила огромную сумму.

Впоследствии Даше посоветовали сделать обследование носа, его пошлют Эдгару и он даст рекомендации. Так Квиткова и сделала, однако услышала только то, что ей нужно приехать в Италию. В результате бросила это дело, поскольку очень устала от такой коммуникации.

Я заплатила и хочу нормального отношения. Заплатила и не получила того, чего хотела,

– подчеркнула Даша.

Даша Квиткова об операции у Эдгара Каминского: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно в Италию в Каминский ездила блогерка Саша Бо. Хирург сделал ей операцию по исправлению формы верхней губы. Это уже не первая операция, которую блоггер делала у Каминского. В октябре прошлого года он увеличивал ей грудь. По словам Саши, она очень довольна работой хирурга.