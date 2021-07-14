Делала укладку и ела шаурму: Даша Квиткова рассказала о часах перед родами

Одна из самых популярных украинских блогерш Даша Квиткова впервые стала мамой. Девушка родила сына. Теперь в инстаграм-сториз она показывает, что происходило после того, как отошли воды. Блогер решила приготовиться к встрече с малышом, отправилась домой и сделала укладку. А также доела шаурму, которую купила накануне.

Даша Квиткова не скрывает радости, которую сейчас испытывает. Осуществилась ее самая большая мечта – стать мамой. Теперь девушка наслаждается новым статусом и решила рассказать поклонникам, как проходил вечер накануне родов и сами роды.

К теме Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями: первые фото малыша

Даша Квиткова о родах

12 июля вечером блогер была на специальном массаже для беременных. Оттуда ее встретил возлюбленный Никита Добрынин. Внезапно Квиткова захотела шаурму, поэтому муж исполнил желание беременной жены. Потом прямо в автомобиле у Даши отошли воды. Она сразу позвонила в роддом, однако там сказали, что девушка еще имеет немного времени до начала родов.

Даша и Никита отправились домой. Будущая мамочка приняла душ, красиво уложила волосы. Она старалась как можно лучше подготовиться к встрече с сыном. Никита тем временем на террасе курил кальян.

Даша Квиткова готовится к родам: смотрите видео онлайн

Приехав в роддом, у Даши начались схватки. Сперва они были не болезненные, однако впоследствии они все чаще усиливались. Чтобы не плакать, Квиткова пыталась смеяться.



Даша Квиткова и Никита Добрынин в роддоме / Скриншот инстаграм-сториз Даши Квитковой



Даша Квиткова в родильной палате / Скриншот инстаграм-сториз Даши Квитковой

В 3:30 девушку перевели в родильную палату. Там она даже успела снять видео для тиктока. Даша призналась, что схватки были очень болезненными. Через некоторое время она попросила ввести эпидуральную анестезию, потому что больше не могла терпеть. Однако и она не смогла помочь.

Квиткова забыла про всю боль и нехватку сил после того, как ей на грудь положили сына. Она понимала, что именно от нее зависит жизнь этого малыша, поэтому старалась сделать все для того, чтобы он родился без осложнений.

"Мы встретились с нашим сыном. Я прошла это достойно, не было ни одного треснувшего капилляра и пота. Я неделю тренировала дыхание и слушала врачей. Хотелось в момент рождения сына закричать и расплакаться от боли, но я выдыхала и понимала, что от меня зависит жизнь нашего сына", – рассказывала блогерша.



Даша Квиткова родила сына / Скриншот инстаграм-сториз Даши Квитковой

"Через секунду после того, как мне на грудь положили наше маленькое счастье, я забыла о той невероятной боли, которую испытывала", – поделилась новоиспеченная мамочка.



Даша Квиткова после родов / Скриншот инстаграм-сториз Даши Квитковой

Даша Квиткова в родильной палате: смотрите видео онлайн