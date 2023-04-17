Даша Квиткова отпраздновала Пасху с Добрыниным и ответила, снова ли они вместе

В Пасху Даша Квиткова опубликовала теплые семейные фото, на которых был Никита Добрынин. Официально они до сих пор муж и жена, ведь бракоразводный процесс продолжается, так что фоловеры расценили это как примирение.

Даша Квиткова сама спровоцировала слухи о воссоединении с Никитой Добрыниным, ведь показала, как они со Львом "готовят обед" на детской кухне в ее доме.

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Никита Добрынин с сыном в Пасху / Фото из инстаграм-сторис Даши Квитковой

Ее сразу же засыпали вопросами, снова ли они вместе. Однако блогерша ответила всем и сразу, что объединяет их только сын.

Мы родители великолепного мальчика. На этом все. Не рвите директ,

– написала Даша Квиткова.

Даша Квиткова с сыном Львом в Пасху / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Интересно, что в пасхальном поздравлении блогерша пожелала провести праздник в кругу родных и любимых людей. Похоже, даже несмотря на бракоразводный процесс Никита Добрынин относится к этой когорте.

"Поздравляем вас с Пасхой. Пусть Бог оберегает вас и ваши семьи, пусть ваше сердце наполняется светом, надеждой и любовью. Проведите самый светлый праздник в кругу родных и любимых людей. Христос Воскрес", – поздравила Даша Квиткова.

Интересно, что Никита Добрынин и себе показал, что праздновала Пасху с экс-женой и сыном. "Лучшая Пасха с тобой", – подписал он фото, где Лев тянется к бумажному сердечку.

Никита Добрынин с сыном в Пасху / Фото из инстаграм-сторис блогера

Напомним, ранее Даша Квиткова отмечала, что они с Никитой "в нормальных, человеческих, родительских, спокойных отношениях", но видятся и общаются только по поводу Льва. "Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть", – комментировала блогерша.

Вместе с тем она дала понять, что возвращаться к Добрынину не хочет, потому что устала все решать в отношениях, не хочет быть инициатором и тащить все на своих плечах. "Я не хочу быть в отношениях ведущим, я хочу быть ведомой, потому что от первой роли меня уже тошнит", – комментировала Квиткова.