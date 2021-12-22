Даша Квиткова очаровала нежным образом возле елки: атмосферное фото

Украинская блогерша Даша Квиткова опубликовала фото, на котором позировала в атмосферной новогодней локации. Она предстала перед камерой в уютном сером свитере и джинсах.

Лента инстаграма Даши Квитковой перед новогодними праздниками наполнена атмосферными фото из загородного дома и студии. Звездная жена позирует в красивых локациях, выбирая для съемок уютные образы.

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Уютный look Даши Квитковой

На днях Даша позировала на камеру на фоне больших заснеженных елок, которые сияли желтыми огоньками. Девушка сидела на стуле, а перед ней были подарки.

На этот раз Квитковая надела теплый серый oversize свитер и джинсы. Волосы уложила в легкие естественные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах.

Даша Квиткова возле елки / Фото с инстаграма блогерши

Текст публикации Даши Квитковой:

Классная привычка – регулярно тешить себя подарками. Так мы напоминаем, что любим и ценим себя.

Давно ожидаемый подарок под елку – это благодарность за успехи, да и просто забота. В моменты праздничной суеты не забудьте порадовать самого важного человека в жизни – себя. Подарите себе праздник и исполните заветные желания.

В погоне за подарками близким, вспомните об обязательном пункте – побаловать себя.