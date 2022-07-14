В вышиванках и с тортиком: Даша Квиткова и Никита Добрынин отпраздновали день рождения сына

Сыну Даши Квитковой и Никиты Добрынина исполнился год. Звездные родители отпраздновали вместе со Львом дома. Также была сделана атмосферная фотосессия, чтобы запомнить этот день.

13 июля в семье Квитковой и Добрынина был праздник. Поскольку в стране война, то они не организовывали шумную вечеринку. Отпраздновали в собственном доме, в компании самых родных.

Обратите внимание Спасла дистанция, – Даша Квиткова чуть не попала в ДТП

Сыну Квитковой и Добрынина исполнился год

Однако звездные родители стремились к тому, чтобы этот день запомнился. Они заказали домой многовоздушных шаров синего и серебристого цвета с надписью: "С днем рождения, Лев". Специально для именинника испекли маленький тортик. Он был без сахара, поэтому маленький Лев смог полакомиться этим привкусом.

На фотографиях Лев и Никита изображены в одинаковых вышиванках. Это очень символично, ведь во время войны семья остается в Украине, супруги перешли на украинский и стараются воспитать в сыне настоящего патриота. Даша позировала рядом со своими лучшими мужчинами в белом платье. На лицах звездных родителей и их первенца сияли улыбки.

Год! Уже целый год нашему лучшему мальчику! Это был самый важный год в нашей жизни,

– написала под фото звездная мамочка.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Также блоггерка смонтировала короткий ролик, в котором собрала лучшие моменты с сыном, начиная от родов: "Осторожно, видео вызывает слезы. Спасибо, что пережили вместе с нами этот год. Дальше – больше".