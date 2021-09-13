Даша Квиткова и Никита Добрынин очаровали новыми фото с сыном

Знаменитая пара – Даша Квиткова и Никита Добрынин – 2 месяца назад стала родителями. Родился их долгожданный сынишка Лев. Сейчас влюбленные большую часть времени проводят с первенцем и иногда радуют поклонников его фотографиями.

Звездные родители как можно больше времени стараются уделить малышу. Они радуются новым достижениям Льва и с восхищением наблюдают за тем, как он растет.

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Новые семейные фото Квитковой и Добрынина

13 сентября Льву исполняется 2 месяца. По этому случаю известный папочка опубликовал в своем инстаграме серию фото, где изображен с малышом и любимой. Никита держал Льва на руках, а Даша нежно обнимала самых дорогих мужчин. Супруги мило улыбались. Теперь, когда их любви стало еще больше, Квиткова и Добрынин всегда улыбаются и наслаждаются каждым моментом с сыном.



Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Фото из инстаграма Никиты Добрынина



Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном / Фото из инстаграма Никиты Добрынина



Никита Добрынин с сыном / Фото из инстаграма Никиты Добрынина

Текст публикации Никиты Добрынина:

Сказать честно? Отмечать успехи нашего Льва хочется каждый день. Все родители поймут меня. И отмечать личные даты я также готов каждую минуту. Ведь Бог подарил мне и Даше этого нереального парня. И ему сегодня 2 месяца, растет с космической скоростью.

Даша Квиткова тоже поделилась радостной новостью с поклонниками. На личной странице в инстаграме она опубликовала фото Льва, где показала, как он вырос с рождения.



Сын Квитковой и Добрынина / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Текст публикации Даши Квитковой:

Сегодня 2 месяца нашему очаровательному, характерному и самому лучшему человеку. Невероятное счастье быть его родителями, он открывает самые сокровенные комнатки нашей души и учит заново жить. Я точно знаю, что самые сладкие щечки достались мне. Спасибо, что проживаете с нами каждый день.