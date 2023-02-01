В вилле на берегу океана: как Даша Квиткова отдыхает на Мальдивах – сказочные фото и видео

После объявления о разрыве с Никитой Добрыниным, Даша Квиткова отправилась с сыном на Мальдивы. Блоггерка проводит время на берегу океана и публикует немало фото и видео с отдыха.

Даша рассказывала, что на отдыхе с сыном ей помогает подруга семьи Оля, которая знает Квиткову с 9-ти лет. Пока помощница забавляет Льва, у блоггерки есть время для контента в инстаграмме.

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Как Даша Квиткова отдыхает на Мальдивах

Блогерка находится на острове всего несколько дней, но за это время успела опубликовать не только десятки инстаграмм-сторис, но и несколько постов. На кадрах Даша позирует с сыном и сама. В большинстве своем она демонстрирует стройную фигуру в разных купальниках. После рождения Льва звездной мамочке удалось похудеть на 32 килограмма, поэтому сейчас она активно хвастается результатами в открытых нарядах.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

В Киеве блоггерка часто публиковала видео, на которых показывала свои аутфиты. На Мальдивах также сняла такой ролик, когда собиралась на прогулку по острову. Тогда Квиткова предпочла легкое длинное платье, летнюю обувь, повседневный макияж, распущенные волосы и стильные украшения.

В ленте инстаграмм-страницы знаменитой мамочки часто появляется ее сын Лев. Квиткова показывает, как проводит время с малышом.

Для комфортного отдыха Даша арендовала виллу на берегу океана. У дома есть собственный бассейн, где Льву очень нравится плавать.

Напомним, ранее Даша рассказала, что поездку на Мальдивы оплатила сама, без помощи Никиты Добрынина. С помощью блога девушка зарабатывает 30 – 40 тысяч долларов в месяц, поэтому имеет возможность оплатить поездку на один из самых дорогих курортов мира.