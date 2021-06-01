Даша Астафьева показала аппетитные ягодицы в бежевом бикини

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась горячими кадрами с поклонниками. Она сходила в СПА и сфотографировалась в купальнике.

Украинская певица и модель Даша Астафьева не стесняется фотографироваться в минимальном количестве одежды или вовсе без нее. На этот раз она примерила бикини.

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Горячие фото Даши Астафьевой

Звезда посетила СПА-салон. Она поделилась, что после этих процедур чувствует себя легче и счастливее. Заодно Даша Астафьева сделала откровенные фотографии, позируя перед камерой со всех сторон.

Певица появилась в бежевом купальнике. Он безупречно подчеркивал пышную грудь Даши Астафьевой и ее аппетитные ягодицы. Знаменитость соблазнительно демонстрировала прелести и чувствовала себя уверенно.

Модель распустила волосы и собрала их сзади. Она не наносила на лицо макияж, поэтому похвасталась натуральной красотой.



Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды



Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

Поклонники в восторге от новых фотографий Даши Астафьевой. Свои впечатления они пишут в комментариях: