Даша Астафьева показала аппетитные ягодицы в бежевом бикини

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась горячими кадрами с поклонниками. Она сходила в СПА и сфотографировалась в купальнике.
Украинская певица и модель Даша Астафьева не стесняется фотографироваться в минимальном количестве одежды или вовсе без нее. На этот раз она примерила бикини.
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Горячие фото Даши Астафьевой
Звезда посетила СПА-салон. Она поделилась, что после этих процедур чувствует себя легче и счастливее. Заодно Даша Астафьева сделала откровенные фотографии, позируя перед камерой со всех сторон.
Певица появилась в бежевом купальнике. Он безупречно подчеркивал пышную грудь Даши Астафьевой и ее аппетитные ягодицы. Знаменитость соблазнительно демонстрировала прелести и чувствовала себя уверенно.
Модель распустила волосы и собрала их сзади. Она не наносила на лицо макияж, поэтому похвасталась натуральной красотой.
Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды
Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды
Поклонники в восторге от новых фотографий Даши Астафьевой. Свои впечатления они пишут в комментариях:
- "Красота";
- "Горячо";
- "Какая же вы красивая";
- "Богиня красоты";
- "Как можно быть такой красивой?";
- "Супер";
- "Невероятная".