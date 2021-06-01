Даша Астаф'єва показала апетитні сідниці у бежевому бікіні

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва поділилась гарячими кадрами з шанувальниками. Вона сходила до СПА і сфотографувалась у купальнику.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не соромиться фотографуватися у мінімальній кількості вбрання або ж зовсім без нього. Цього разу вона приміряла бікіні.

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Спекотні фото Даші Астаф'євої

Зірка відвідала СПА-салон. Вона поділилась, що після цих процедур почувається легше і щасливіше. Заразом Даша Астаф'єва зробила відверті світлини, позуючи перед камерою з усіх боків.

Співачка постала в бежевому купальнику. Він бездоганно підкреслював пишні груди Даші Астаф'євої та її апетитні сідниці. Знаменитість спокусливо демонструвала принади та почувалась впевненою в собі.

Модель розпустила волосся і зібрала його ззаду. Вона не наносила на обличчя макіяж, тому похизувалась натуральною красою.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники у захваті від нових світлин Даші Астаф'євої. Свої враження вони пишуть в коментарях: