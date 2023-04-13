Даша Астафьева прокомментировала слухи о беременности: "Ваша взяла"

Даша Астафьева отправилась в Карпаты. Звезда показала фото с отдыха, однако из-за объемной куртки заподозрили ее в беременности. Даша отреагировала на слухи и в шутку их подтвердила.

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева ответила на комментарии поклонников, которые предположили, что она беременна. Еще раньше она признавалась, что набрала несколько лишних килограмм.

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Астафьева показала фото с отдыха и ответила на слухи о беременности.

Ваша взяла! Я беременна. Но с Карпатами. Все. И кажется, это навсегда! Причины беременности далее в карусели (фото – 24 Канал),

– написала Даша.

В частности, звезда пошутила, что "беремена" рыбами, которые они искали. "А еще беременна всеми форелями. Каждый день по одной. Они здесь самые вкусные, приготовленные с любовью и секретами", – написала Даша.

По ее словам, она тоже беременная незабываемыми путешествиями, перевалами с вопросами от местных и ответами, которые знают только они сами.

"И обязательно соревнованиями на количество подбородков. Здесь я непобедима…", – добавила Аставьева.

Смотрите фото Даши Астафьевой по отдыху в Карпатах:

В старости звезда сообщила, что ее отдых завершился, она уже вернулась в Киев.

Ранее артистка призналась, что встретила новое любовь во время войны. Этот мужчина покорил ее нестандартными приглашениями на свидание – не на Мальдивы, а к себе домой на ужин. По словам девушки, его быт был таким "уютным и красивым", что захотелось туда ворваться. По словам артистки, эти отношения стали смыслом ее жизни и возможностью продолжать свою деятельность.

Однако Астафьева до сих пор скрывает лицо и имя любимого от публики. Но во время первого отдыха в Карпатах она впервые засветила избранника, правда, показала только его ногу.