Дантес выпустил трогательный клип по случаю 10-летия отношений с Дорофеевой: архивные кадры

В четверг, 5 августа, Надя Дорофеева и Владимир Дантес празднуют 10 годовщину отношений. По случаю романтического юбилея певец выпустил трогательный клип на песню "Девочка", в котором показал архивные кадры с любимой.

33-летний Владимир Дантес публично поздравил жену. Он подчеркнул, что за 10 лет они проверили на прочность и закалили свою любовь.

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Нам сегодня 10 лет! Мы становились личностями рядом друг с другом. И пережили все наши перемены. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили,

– написал Владимир Дантес.

К подарку на годовщину отношений артист подошел творчески. Он выпустил клип на песню "Девочка" из сольного альбома, главной героиней которого стала Надя Дорофеева. Певец показал архивные кадры с любимой и даже обнародовал видео, на котором их впервые застали за поцелуем.

10 лет назад Дантес и Дорофеева скрывали свои отношения. Публика могла узнать о романе звезд с видео, которое снял папарацци. Однако артист выкупил его за 100 долларов и сохранил на карте памяти. Супруги были уверены, что потеряли ролик при переездах, однако Владимир отыскал его, когда готовил клип на песню "Девочка".

"Искал архивный материал, и среди многих флешек, карт памяти была она. Это настоящее чудо. Как и то, что мы вместе взрослели, и все равно ничто не пошатнуло нашу любовь", – завершил Дантес.

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"Эта песня о нашем знакомстве с Надей. В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на нее. Все как тогда, когда мы были моложе. Вся эта история о том, что любовь живет три года – это полная чушь. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его", – написал певец в ютубе.

Владимир Дантес – Девочка: смотрите видео онлайн

Влюбленная Надя Дорофеева тоже не обошла вниманием 10-летие отношений с Дантесом. На личной странице в инстаграме она опубликовала забавный ролик с любимым и написала: "И так уже 10 лет".