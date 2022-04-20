Дантес, Птушкин и Бедняков отреагировали на запрет въезда в Россию: "Да идите нах*й"

Певец Владимир Дантес, тревел-блогер Антон Птушкин и ведущий Андрей Бедняков попали в число лиц, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. Мужчины уже успели с юмором ответить на такой запрет со стороны россиян.

20 апреля стало известно, что многим известным украинцам, активно выступающим против войны и осуждающим действия российских властей и армии, запретили въезд в Россию на 50 лет.

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Реакция Владимира Дантеса

"Людонки, ну что же это происходит? Сначала объявили врагом России, теперь запретили туда въезд. Да идите нах*й", – с улыбкой сказал певец россиянам.

Владимир Дантес ответил россиянам: смотрите видео онлайн

Реакция Антона Птушкина

Тревел-блогер прокомментировал запрет в твиттере. Птушкин был более лаконичен, но без юмора также не обошелся: "Выпуска о Надволжье не будет".

Реакция Андрея Беднякова

Телеведущий, родом из Мариуполя, выразил свое впечатление в инстаграмме. Хотя Андрей переживает сложный период в жизни, у него недавно умерла мама, но на откровенно смешное заявление России отреагировал также с юмором: "А еще мне запрети въезд в Россию на 50 лет. Бл*ят, а я так хотел в Воронеж на лето".