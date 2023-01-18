Владимир Дантес после развода с Дорофеевой заявил, что кайфует от новой жизни

Певец Владимир Дантес объявил, что уже официально расстался с Надеждой Дорофеевой. По словам артиста, в 2022 году у него произошло много положительных изменений, теперь кайфует от жизни.

Дантес и Дорофеева стали одной из тех пар, которые объявили о разводе во время войны. Ранее Владимир рассказывал, что в мирное время разрыв переживать труднее.

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Дантес заявил, что кайфует от жизни

В новом интервью Владимир признался, что за 2022 год его жизнь кардинально изменилась. Хотя в Украине идет полномасштабная война, сейчас артист по-настоящему наслаждается каждым моментом.

Многое было классного в 2022 году. Изменилась моя жизнь кардинально и она классна. Я сейчас реально кайфую от своей новой жизни,

– сказал Дантес.

Однако бывают моменты, когда кажется, что все очень плохо. Тогда Владимир начинает думать о победах ВСУ и победе Украины, которая точно будет.

Напомним, уже несколько месяцев Владимир Дантес встречается с Дашей Кацуриной, вкоторая воспитывает двоих детей от бывшего мужа – ресторатора Михаила Кацурина. Дантес часто видится с детьми Кацуриной, любит проводить с ними время, нашел общий язык, однако подчеркивает, что у них есть родной отец.

Об отношениях артиста с детьми рассказывала и его новая избранница: "Он очень круто с ними проводит время, играет. Очень смешно что он был чайлд-фри все это время, а сейчас крейзи-папа какой-то. Мне кажется, что у них все в порядке".