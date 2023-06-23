Остались бы чувства, – Дантес признался, пошел ли бы на свадьбу к Дорофеевой с Кацуриным

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес откровенно ответил, посетил бы свадьбу своей бывшей жены Нади Дорофеевой с ее новым парнем Мишей Кацуриным. Ответ удивил.

Исполнитель стал участником шоу участницы "Женского квартала" Валерии Толстолес "На двух стульях". Владимир Дантес должен был выбирать между двумя странными, смешными и даже абсурдными вариантами развития событий, который ему нравился больше.

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Пошел ли бы Дантес на свадьбу в эксдружину

Одними из вариантов, между которыми выбирал певец, были "свадьба Дорофеевой с Кацуриным" и "желание смеяться на каждом живом выступлении".

Я пошел бы на свадьбу, будь она. С удовольствием. Это тоже любопытно. А чего нет? Ну, смотрите, мы что – враги? Разве мы ненавидим друг друга? У тебя остались бы чувства через 16 месяцев до прежнего?,

– сказал певец.

Телеведущий объяснил свой выбор тем, что как только ты начинаешь жить своей новой жизнью, любить других людей, смотреть на мир шире, то с легкостью за 16 месяцев можешь "выключить" чувства к человеку с которым был в длительных отношениях.

Напомним, на днях пользователи соцсетей заявили, что в своем новом треке "Слышишь" Владимир Дантес обратился к Наде Дорофеевой. Артист ответил, что никогда в жизни не смог бы так сказать о бывшей, ведь уважает свои отношения.