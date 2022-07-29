Оля Цыбульская выпустила пластинку на память погибшего друга Карима: "Для единственного VIP-гостя"

Певица Оля Цыбульская недавно потеряла своего близкого друга – военного и ведущего канала М2 Карима Гуламова, спасшего ее родителей из оккупированного Ирпеня. Ему женщина посвятила свой live-концерт, ведь обещала ему места в первом ряду после победы.

Карим Гуламов погиб в бою с оккупантами 17 июля, а 21-го его с почестями похоронили в Михайловском Златоверхом Соборе в Киеве. Цибульская очень тяжело переживает гибель своего друга. По ее словам, именно он ее "поднял с кровати" своими разговорами, когда Оля была в депрессии в первые месяцы полномасштабной войны.

К слову На фронте погиб телеведущий М2, который помогал эвакуировать родителей Цыбульской из Ирпеня



Карим Гуламов погиб, защищая Украину / Фото из инстаграмма Цыбульской

В память 35-летнего мужчины Цыбульская презентовала live-пластинку, поскольку тот так и не успел побывать ни на одном концерте Оли. Она призналась, что записала большой сольный концерт еще за месяц до начала войны для одного из телевизионных каналов, но после 24 февраля считала неуместным его публиковать. Все изменилось вечером 17 июля, когда один телефонный звонок в который раз разделил жизнь певицы на "до" и "после".

Еще утром мы обменивались веселыми сообщениями в инста – Карим обещал во что бы то ни стало беречь себя на передовой, а я – приготовить ему самый вкусный борщ на празднование победы. А после обеда мне позвонили по телефону и сказали, что его больше нет,

– вспоминает Оля.

Несколько дней Оля не могла взять себя в руки, принять смерть друга и то, что они так и не простились. Но, перечитывая архивы их переписки, вспомнила, что обещала второй билет в первый ряд своего сольного концерта после победы – это была единственная благодарность, которую согласился принять Карим после того, как помог вывезти родителей Цыбульской из оккупированного Ирпеня под обстрелами.



"Личный сольный концерт для единственного VIP-гостя, со всей любовью и благодарностью, вместо прощания. И я знаю, что он меня услышит. Спи спокойно, герою", – прокомментировала Цыбульская.