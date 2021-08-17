Цветы и пустыня: как создавали проморолик "Холостячки" со Златой Огневич

Уже этой осенью вся страна будет наблюдать за тем, как певица Злата Огневич ищет любовь на проекте "Холостячка". Создатели шоу рассказали, что для съемок тизера использовали более 1 500 цветов, а пустыню, в которой спят чувства "Холостячки", создали в одной из комнат имения графини Уваровой.

Злата Огневич стала главной героиней 2 сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". Она нетерпеливо ждет осени, чтобы вместе со зрителями окунуться в атмосферу нежности и любви, поделиться тем, что происходит сейчас в жизни.

К теме Уже этой осенью: шоу "Холостячка" заинтриговало новым анонсом со Златой Огневич

Проморолик "Холостячки"

Создатели шоу уже презентовали первый проморолик, в котором звезда появилась перед камерой очень чувственной и проникновенной.

Главным реквизитом видео стал красный ретро-автомобиль. В нем "Холостячка" ехала вместе с избранником. Для съемок одной из сцен с этим автомобилем использовали более 1 500 красных роз.

В ролике также есть фрагмент, где чувства Огневич спят в пустыне. Эту пустыню создали в одной из комнат имения графини Уваровой. На локацию завезли 3,5 тонны песка, который раздували специальной техникой.



"Холостячка" Злата Огневич / Фото из инстаграма "Холостячки"

Текст публикации с инстаграм-страницы "Холостячки":

Совсем скоро мы увидим второй сезон романтического реалити "Холостячка". Свое сердце навстречу любви откроет певица Злата Огневич. В ожидании премьеры мы увидели невероятной красоты проморолик, в котором Злата раскрылась с новой, очень чувственной стороны.

Главный реквизит ролика – красный ретро-автомобиль, на котором счастливая "Холостячка" едет со своим избранником. Для одной из сцен авто необходимо было наполнить свежими розами. Потребовалось более 1 500 цветов!

Пустыню, в которой спят чувства "Холостячки", создали в одной из комнат имения графини Уваровой. На локацию завезли три с половиной тонны песка, который во время съемок раздували специальной техникой. Чтобы в кадре Злата шла по воде и облакам, в соседней комнате развернули искусственный водоем, имитирующий романтическое озеро в Боливии, а на лестнице имения лучшая команда пиротехников создавала густой дым.

Совсем скоро вся страна с замиранием сердца будет следить за историей любви Златы Огневич. Не пропустите второй сезон реалити "Холостячка" уже этой осенью на СТБ!