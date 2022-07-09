Британская группа Coldplay спел хит "Океана Эльзы" на стадионе в Варшаве: видео до слез

Легендарная британская рок-группа Coldplay собирает стадионы по всему миру. На концерте в Варшаве она спела по-украински. Музыканты исполнили трек "Океана Эльзы" - "Обійми".

В пятницу, 8 июля, британские рокеры нестандартно поддержали Украину на стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве. Перед многотысячной публикой Coldplay неожиданно спела "Обійми" на украинском языке.

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Как "Обійми" звучала в исполнении Coldplay в Варшаве

Фронтмен Coldplay Крис Мартин исполнил хит "Океана Эльзы" в дуэте с уличным музыкантом из Украины Ромарио Пунчем, которого встретил перед концертом на берегу Вислы. Юноша вышел на сцену с сине-желтым флагом, а толпа с первых аккордов разразилась овациями.

Coldplay в Варшаве исполняет нашу "Обійми" вместе с парнем, которого встретила на набережной Вислы,

– прокомментировал "Океан Эльзы" в своем инстаграме.

Coldplay, Ромарио Пунч – Обійми : смотрите видео онлайн

Здесь стоит напомнить, что именно "Обійми" Святослав Вакарчук перепел на польском языке на концерте в Варшаве две недели назад, 28 июня. С Польши стартовал благотворительный тур "Океана Эльзы" Help for Ukraine tour, который продлится до августа и охватит семь стран мира.