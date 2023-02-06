"Мы не сомневаемся, что победим": мощные и чувственные цитаты Елены Зеленской

6 февраля первая леди Украины отмечает 45-летие. По случаю дня рождения мы подготовили подборку самых ярких цитат, которыми Зеленская запомнилась за год войны.

Жена президента неоднократно выступала на событиях в Украине и за рубежом, постоянно обращалась в мировому сообществу с призывами помочь нашей стране в борьбе с агрессором. За почти год полномасштабной войны Елена Зеленская дала десятки интервью, разбираемых на цитаты по всему миру.

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В каждом разговоре первая леди рассказывала об ужасах, которые Россия делает на территории нашей страны. Елена постоянно говорит о войне, помогает мужу работой на дипломатическом фронте за границей, пока он с командой работает в Киеве. Иногда президентские супруги вместе общаются с журналистами. И всегда видны искренние чувства, которые есть между Еленой и Владимиром. Зеленская с нежностью говорит о любимом, всячески поддерживает его, показывает свою любовь.

Несколько важных и чувственных цитат первой леди Украины о муже и войне – читайте в материале 24 Канала.

Цитаты Елены Зеленской

О победе Украины: "Мы не сомневаемся, что победим. И эта вера помогает нам сражаться".



Цитаты Елены Зеленской / Коллаж 24 Канала

О детях во время войны: "Наши дети различают звук, когда летит ракета, когда летит дрон и когда работает наша ПВО. Я уверена, что ни один ребенок в мире не должен знать подобного".



Цитаты Елены Зеленской / Коллаж 24 Канала

О жизни во время войны: "Мы работаем и планируем, потому что откладывать жизнь, замирать – значит поддаться террору".



Цитаты Елены Зеленской / Коллаж 24 Канала

О мужчине: "Владимир всегда был тем, на кого я могла положиться. Это просто стало очевиднее для большего количества людей".



Цитаты Елены Зеленской / Коллаж 24 Канала