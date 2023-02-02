"Нужно сопротивляться": цитаты Андрея Кузьменко, которые до сих пор мотивируют

8 лет назад страшная автокатастрофа забрала жизнь лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Гибель артиста стала болезненным ударом не только для родных, но и миллионов поклонников. Его песни до сих пор звучат в автомобилях, на концертах, их перепевают коллеги музыканта. А простые цитаты "Кузьмы", похоже, никогда не потеряют актуальности.

Андрей Кузьменко никогда не боялся говорить правду, даже если она была резкой и для кого-то неприятной. Фанаты всегда любили "Кузьму" за простоту, искренность. Даже после смерти они продолжают восхищаться музыкантом и не забывают о нем.

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Летом, перед 54-м днем рождения Андрея, мы общались с его мамой Ольгой Кузьменко. В разговоре женщина вспомнила, что еще в 2014 году ее сын говорил, что это не АТО, а война. Он видел, что Россия делает на территории Украины, понимал, что происходит.

Это у него был такой имидж весельчака, но когда его прижимало, он становился совсем другим,

– поделилась Ольга Михайловна.

А жена "Кузьмы" считает, будь он жив, когда началось полномасштабное вторжение, то не сидел бы дома. Он был медиком, точно пошел бы помогать военным. В 2014 году Андрей тоже порывался, но тогда армия была не готова к войне, нужно было всем обеспечить ребят. Потому артист активно занимался волонтерством. Сейчас он помогает украинцам бороться через проникновенные тексты, которые оставил в песнях, и цитаты, которые сейчас как никогда актуальны.

Вдохновляющие и мотивирующие слова Андрея Кузьменко – далее в подборке 24 Канала.

Цитаты "Скрябина" Андрея Кузьменко, которые продолжают мотивировать



Андрей Кузьменко – цитаты / Коллаж 24 Канала



"Скрябин" Андрей Кузьменко – цитаты / Коллаж 24 Канала



Лучшие цитаты Андрея Кузьменко / Коллаж 24 Канала



Цитаты "Скрябина" / Коллаж 24 Канала



Цитаты "Кузьмы" / Коллаж 24 Канала



Андрей Кузьменко – цитаты / Коллаж 24 Канала



Цитаты Андрея Кузьменко "Скрябина" / Коллаж 24 Канала



Лучшие цитаты "Кузьмы" / Коллаж 24 Канала