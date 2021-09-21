Цинизм и подлость во всей красе, – Саша Бо отреагировала на интервью Игоря Пустовита

Вслед за блогершей Сашей Бо Игорь Пустовит дал интервью, в котором рассказал собственную версию скандала с женой. Девушка отреагировала на его рассказ и заявила, что это – "оправдания и нападки".

Скандал вокруг бывших супругов Пустовит – Саши и Игоря – не прекращается. Недавно мужчина ответил экс-возлюбленной на ее интервью и рассказал свою версию событий. Блогерша прокомментировала его рассказ Славе Демину.

Обратите внимание У меня был стокгольмский синдром, – Игорь Пустовит дал собственную версию брака с блогершей Сашей

Саша Бо об интервью мужа

Блогерша опубликовала сообщение, в котором отметила, что получила "эффектное шоу", которое ей якобы обещал Игорь. Однако девушка этим не удивлена, а также убеждена в том, что сделала правильное решение. Саша добавила, что ее интервью и интервью мужа – очень отличаются.

Я с отчаяния пришла на интервью, чтобы открыть свои боли и страхи, а кое-кто пришел отмазаться, жестоко отомстить и прополоскать в дерьме "конченую и больную бывшую" и ее родителей (как по-мужски),

– написала Саша Бо.

"Нет, я не жалею о том, что озвучила всего 5% трэша, который я пережила. Второго интервью и раздувания скандала не будет. Моя доброта снова сыграла против меня, но после боя кулаками не машут. Мне хватило ума не посрамить отца своих детей в их глазах и я гордо с этим иду дальше", – отметила блогерша.

Девушка поделилась, что больше не даст обижать своих родных, и снова отметила, что не чувствовала никакой поддержки, когда начинала зарабатывать деньги. Саша подчеркнула, что сделает все для того, чтобы ее сыновья "не получили психологической травмы". Она подытожила, что больше никогда не поднимет тему развода.



Саша Бо / Фото из инстаграма блогерши

Игорь Пустовит о своем интервью

После интервью мужчина подчеркнул, что больше не будет ни перед кем оправдываться и не будет слушать советов от пользователей сети. Он выразил надежду, что сможет помочь украинцам не разрушать семьи.

Игорь Пустовит отметил, что его не следует поддерживать, как и ненавидеть. Однако в конце он поблагодарил фанатов за положительные сообщения. Добавим, что блогер намекнул на угрозы: "Будто прошел первую психологическую мировую. Надеюсь кому-то хватит мудрости не начать вторую. Одно знаю точно – сейчас мне нужен отдых. Надо восстановить силы, потому что мне уже угрожают дополнительными судами".

Скандал вокруг блогеров Пустовит

20 июня Саша Бо дала первое интервью Маше Ефросининой, но его не обнародовали. Через 2 дня стало известно, что супруги расстаются. Саша никак не комментировала новость, тогда как Игорь подогревал слухи сообщениями и сторис.

Через 2 месяца блогерша и предпринимательница дала второе интервью телезвезде. В нем она рассказала другую сторону идеальной инстаграм-картинки их семьи. Саша Бо призналась о якобы регулярных ссорах, обесценивании, угрозах и оскорблениях, которых не показывала в сети.

Игорь Пустовит также дал интервью. В нем он признался, что якобы сам стал жертвой унижений, буллинга из-за внешности. Мужчина заявил, что Саша имеет "особенность" – у нее происходят приступы агрессии. За это он якобы не мог уйти из брака быстрее.

Текст публикации Саши Бо

Все произошло так, как должно было произойти. Он обещал мне эффектное шоу – я его получила.

Я спокойно принимаю эту ситуацию, потому что я вообще не удивлена. Я в который раз убедилась в правильности своего выбора – больше не терпеть. Можете проанализировать, можно сделать выводы, можете быть равнодушными или просто посмеяться с этого цирка.

Я с отчаяния пришла на интервью, чтобы открыть свои боли и страхи, а кое-кто пришел отмазаться, жестоко отомстить и прополоскать в дерьме "конченую и больную бывшую" и ее родителей (как по-мужски). Я очень верю, что в нашей стране будет набирать обороты институт репутации и культура отмены. Ибо все эти оправдания и нападки просто ничтожны. Вы все увидели сами. Кто и как себя вел.

Нет, я не жалею о том, что озвучила всего 5% трэша, который я пережила. Второго интервью и раздувания скандала не будет. Моя доброта снова сыграла против меня, но после боя кулаками не машут. Мне хватило ума не посрамить отца своих детей в их глазах и я гордо с этим иду дальше. Мое интервью имело совершенно другую цель. Все материалы я молча передала в суд и продолжаю жить счастливо для себя и ради детей.

Думаю, вы сами увидели подтверждение моим словам. Весь цинизм и подлость во всей красе. Я больше не дам обижать себя и своих родных. И пусть он до конца будет уверен в моей меркантильности. Да я заработала эти деньги сама не благодаря, а вопреки ему, не чувствуя ни капли поддержки! А всем тем, кто аж плюется, защищая сторону Игоря – ваше право. Желаю вам выйти за него замуж или воспитать такого сына.

И я сделаю все для того, чтобы у моих детей не было психологической травмы после того, что я только что посмотрела... иду в душ, чтобы смыть это все.

Обращаюсь к Игорю. Я плохая, ты хороший. Иди с Богом, а не с мольфарами. У меня все. Эта тема закрыта навсегда.

Текст публикации Игоря Пустовита

А можно я просто буду жить дальше без Ваших указаний, что и как мне делать? Просто буду двигаться дальше, как и все, со своими проблемами, со своими решениями и со своим опытом, ок?

Я больше не буду оправдываться, мне не интересно, что Вы обо мне думаете и что или кому Вы обо мне расскажете! Самое главное, что я сам знаю, какой я! Сам перед собой, перед своими детьми и перед своими близкими!

За детей не переживайте, у них всегда все будет хорошо, а потом они вырастут и сами сделают свои выводы, сами примут свои решения. Сейчас я сделаю все, что в моих силах, чтобы у меня не отобрали возможность видеться с ними на равных правах!

В интервью (хотя его даже трудно интервью назвать, скорее просто разговор "по душам") я оставил всю боль, которую прожил в прошлых отношениях и иду дальше без нее. Не хэйтите интервьюера! Слава классный мужик и задавал логичные вопросы + я сам просил его не занимать чью-то сторону + ему трудно было меня переговорить, потому что я должен был выговориться!

Надеюсь, этот разговор поможет тысячам семей по всей Украине, понять наконец, что самое главное в семье! Понимать ценность вещей, а не их цену. Надеюсь, это интервью научит Вас не только говорить друг с другом, но и слышать друг друга! Надеюсь оно точно покажет всем, как не надо делать – ни в отношениях, ни при разводе.

Я иду дальше. Иду такой, какой уже есть и буду таким, каким смогу! Случилось, как случилось! Прошлого не вернешь! Из него можно только сделать выводы и не делать ошибок в будущем.

Вы не обязаны меня поддерживать, точно так же, как и не обязаны меня ненавидеть. Это была просто моя история. У вас, знаю точно, есть собственные истории, свои жизни, свои проблемы и свой опыт! Все мы люди и я тоже – просто человек! Если я вам не нравлюсь, то прошу отписаться от меня и больше никогда вообще даже меня не видеть, это будет Вашим отличным решением!

P.S. Я будто прошел первую психологическую мировую. Надеюсь кому-то хватит мудрости не начать вторую. Одно знаю точно – сейчас мне нужен отдых. Надо восстановить силы, потому что мне уже угрожают дополнительными судами.

P.P.S. Простая человеческая благодарность всем, кто написал мне слова поддержки, Вас тоже немало, я все вижу и для меня это бесценно. Спасибо большое.