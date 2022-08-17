Еще встретимся, – Тарас Тополя с теплотой вспомнил Скрябина в его день рождения
Источник:инстаграмм Тараса Тополи
17 августа легендарному украинскому певцу Кузьме Скрябину исполнилось бы 54 года. Его жизнь забрала автокатастрофа. Друг Андрея – Тарас Тополя щемяще вспомнил его и подчеркнул, что за простым языком Кузьмы скрывалось глубинное понимание мира.
Сейчас Тарас Тополя находится на фронте, откуда ежедневно ведет дневник в соцсетях. 17 августа он не мог не упомянуть о Скрябине, оставившем огромный след в украинской истории.
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Тарас Тополь о Кузьме Скрябина
Лидер группы "Антитела" написал: "Он бросил бутылку в океан и ушел… Внезапно, как великие. В той бутылке для нас есть десятки песен, смыслы, идеи, правда, справедливость и несправедливость жизни, аллегории и метафоры. Каждый находит в ней что-то для себя. Особенно, когда тяжело. Там слова, которые лечат".
Тарас отметил, что Андрей был не идеален, как и все люди. Не со всеми песнями Скрябина Тополя согласен, но Кузьма имел силу и талант не только воспевать жизнь, как она есть, без умолчаний, но и смеяться ему в лицо.
За простым языком Андрея скрывалось глубинное понимание мира. Он был первым украинским артистом для меня. И остается. "Люди как корабли" звучат в его памяти с каждой сцены. С днем рождения, Андрюша! Еще встретимся,
– написал Тарас.
Лидер "Антител" опубликовал видео с выступления во Львове, где пел песню "Люди как корабли". Этот хит Скрябина теперь на каждом концерте коллектива. Андрей жив, пока живут его песни.Обратите внимание! В интервью 24 каналу мама Скрябина отмечала, что убеждена в том, что ее сын сейчас тоже был бы в армии. Он окончил медицинский университет, поэтому пошел бы служить медиком. Полное интервью Ольги Михайловны Кузьменко читайте скоро на сайте 24 канала.