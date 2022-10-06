"Плачу и радуюсь": Юрко Юрченко рассказал, что пожелал его сын в день рождения
Источник:Юрко Юрченко
Лидер группы Yurcash Юрий Юрченко защищает Украину в составе добровольческого формирования. Он приветствовал сына с днем рождения и признался, что Джастин захотел в подарок.
Фронтмен группы Yurcash Юрий Юрченко поделился, что на днях его младший сын Джастин праздновал день рождения. Парню исполнилось 10 лет.
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Юрко Юрченко поздравил сына
Музыкант рассказал, что позвонил по телефону сыну в день его рождения. Между ними произошел трогательный разговор, в котором Джастин рассказал, что хотел бы в подарок.
Сегодня у моего младшего синусоида Джастина днюха! Первый юбилей! 10 лет движует! Звоню: – "Бро (мы так общаемся), что хочешь на день рождения?" – "Возвращайся живым…" Плачу и радуюсь, что у меня таких детей!
– написал Юрко Юрченко.
Певец добавил, что мечтает о том, "чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас!". Он добавил, что все же предлагает сыну, какой подарок выбрать – "игровые наушники или трофейный танк".
Сын Юрка Юрченко / Фото из фейсбука музыканта
В комментариях под трогательной корреспонденцией музыканта его сына поздравляют с днем рождения и делятся пожеланиями:
- "Мир, все остальное будет";
- "Приветствие";
- "Совершение всех самых заветных мечтаний и чаяний парня";
- "Искренне поздравляем. Здоровья, мирного неба";
- "Юрка, возвращайся живым к детям! Обязательно";
- "Настоящий казак".