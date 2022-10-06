"Плачу и радуюсь": Юрко Юрченко рассказал, что пожелал его сын в день рождения

Лидер группы Yurcash Юрий Юрченко защищает Украину в составе добровольческого формирования. Он приветствовал сына с днем рождения и признался, что Джастин захотел в подарок.

Фронтмен группы Yurcash Юрий Юрченко поделился, что на днях его младший сын Джастин праздновал день рождения. Парню исполнилось 10 лет.

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Юрко Юрченко поздравил сына

Музыкант рассказал, что позвонил по телефону сыну в день его рождения. Между ними произошел трогательный разговор, в котором Джастин рассказал, что хотел бы в подарок.

Сегодня у моего младшего синусоида Джастина днюха! Первый юбилей! 10 лет движует! Звоню: – "Бро (мы так общаемся), что хочешь на день рождения?" – "Возвращайся живым…" Плачу и радуюсь, что у меня таких детей!

– написал Юрко Юрченко.

Певец добавил, что мечтает о том, "чтобы следующим поколениям никогда уже не пришлось делать ту грязную работу, которую мы имеем сейчас!". Он добавил, что все же предлагает сыну, какой подарок выбрать – "игровые наушники или трофейный танк".



Сын Юрка Юрченко / Фото из фейсбука музыканта

, Юрко Юрченко защищает Украину от российских оккупантов в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

В комментариях под трогательной корреспонденцией музыканта его сына поздравляют с днем рождения и делятся пожеланиями: