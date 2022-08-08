Эктор Хименес-Браво рассказал о неожиданной встрече с Зеленским в спортзале

Мы пообщались с шеф-поваром Эктором Хименесом Браво, который 24 февраля был в Колумбии, но решил вернуться в Украину. Он откровенно рассказал, что думает о нашем президенте Владимире Зеленском.

13 лет Эктор живет в Украине, работает по телевидению, бывает на публичных мероприятиях. В интервью 24 каналу шеф-повар рассказал о знакомстве с Зеленским и о том, каково отношение к нему сейчас.

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Эктор давно занимается спортом. И так случилось, что с Владимиром Зеленским однажды встретился именно в спортзале: "Тогда мы уже знали друг друга, потому что он тоже работал на телевидении. В "Квартале 95" было много шуток обо мне, про мой акцент. Это было очень смешно и круто. Он "без короны", простой человек. Всегда говорил: "Эктор, сфотографируемся. Как у тебя дела? Как съемки?".

Я думаю, что он самый лучший президент не только Украины, но и мира. Сейчас он очень занят. Когда мы снимали фильм для Netflix, мы хотели взять у Зеленского несколько комментариев. Но у него безумный график, каждый день много встреч,

– рассказал шеф-повар.

Также Хименес-Браво уважает, что Зеленский отказался от предложения Соединенных Штатов Америки эвакуироваться. Когда шеф-повар встречался со своей командой, то говорил: "Слава Богу, что президент на месте. Если наш президент уедет – это будет шок".



Эктор Хименес-Браво / Фото Ульяны Журбы, 24 канал