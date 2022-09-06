Дорофеева отреагировала на отношения Дантеса и Кацуриной: что сказала артистка

Певец Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина объявили об отношениях. Однако бывшая Дантеса – Надя Дорофеева намекнула, что их отношения не настоящие, что это только хайп.

У сети уже давно были слухи о романтических отношениях между Дантесом и Кацуриной, однако они не подтверждали их. Теперь влюбленные официально объявили, что вместе.

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Мнение Дорофеевой об отношениях Дантеса и Кацуриной

Артистка опубликовала сторицу в инстаграмме, в которой объяснила значение слова "хайп". Эта сторис появилась на фоне разговоров об отношениях ее бывшего мужа Владимира Дантеса с экслюбицией нынешнего избранника – Михаила Кацурина.

Дорофеева намекнула, что считает этот роман хайпом, поскольку несколько месяцев назад она объявила, что вместе с Кацуриным.

Hype – шум, ажиотаж, кричащая реклама и в том числе обман, возбуждение (эмоциональное) и т.д. Важно, что хайп разводят вокруг чего-то или кого-то актуального в настоящее время,

– написала в сторис певица.



Неоднозначная стор Нади Дорофеевой / Скриншот из инстаграмма певицы

Дантес и Кацурин подтвердили отношения 4 сентября. Даша написала, что любит артиста и уже скучает по нему. Отметим, что сейчас Кацурин с двумя детьми живет в Польше, а Владимир приезжал туда на благотворительные концерты, они были вместе некоторое время. Даша призналась, что влюбилась в своего друга, который был рядом в самое сложное время. По всей вероятности, девушка говорила о разводе с Михаилом Кацуриным, который сейчас строит отношения с Надеждой Дорофеевой.