Моя боль, которую я несу, – Елена Зеленская призналась, что для нее тяжелее всего в войне

Первая леди Украины во время визита в США пообщалась со многими журналистами. В одном из интервью она рассказала, что в войне самое тяжелое чувство, что детям угрожает опасность.

Каждый день от рук россиян гибнут мирные украинцы. Среди них много детей. Многие матери, чтобы уберечь потомков, вывозят их за границу или на запад Украины, как можно дальше от линии фронта. Но ощущение опасности есть постоянно.

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Елена Зеленская о самом тяжелом в войне

У первой леди всегда есть ощущение, что детям угрожает опасность. Она постоянно думает о своих детях, но понимает, что сейчас в опасности все украинцы. Мы никогда не знаем, куда прилетит вражеская ракета и чья жизнь она заберет.

Переживание за детей – это моя боль, которую я несу, но она такая же, как и у других мам в Украине,

– призналась Зеленская.

Елена не понимает, как живут российские пропагандисты, постоянно говорящие, что целятся в военные объекты. Еще ни разу от них не было слов сострадания, извинения о том, что в Украине гибнут мирные люди, среди которых дети. Украинцы никогда не смогут этого простить.

Когда журналист поинтересовался, что я думаю о том, чтобы Украина отдала часть территории россиянам, чтобы прекратить войну, ответила однозначно: "Не только я не вижу этого в будущем – ни один украинец не может такого даже представить",

– подчеркнула первая леди.

Елена постоянно приводит зарубежным журналистам пример терроризма, который происходит в Украине уже 5 месяцев: "В ваш дом ворвался преступник, он все вокруг уничтожает, убивает ваших родных, терроризирует, вы живете в страхе, сопротивляетесь. А потом кто-то вам предлагает: остановимся, поговорите с ним, отдайте ему гостиную, а сами живите в оставшемся пространстве. Мне кажется, это нонсенс". Именно поэтому, выступая в Конгрессе США, Елена Зеленская попросила для Украины оружие, чтобы мы могли защитить своих родных, свои дома, навсегда выгнать оккупантов из наших земель.