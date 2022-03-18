Почему никто его не *бнет, – Маша Ефросинина сравнила Путина с бен Ладеном
Источник:инстаграм Маши Ефросининой
Украинская телеведущая Маша Ефросинина сравнила главу Кремля с террористом Осамой бен Ладеном, которого ликвидировали спецназовцы США.
Украинская телеведущая бурно отреагировала на циничный удар агрессора по драмтеатру в Мариуполе. Она сравнила президента России с международным террористом Осамой бен Ладеном.
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Маша Ефросинина о Путине
Телеведущая отметила, что преступлений у главы Кремля даже еще больше, чем у Осамы бен Ладена. Ведь под завалами драмтеатра не было столько детей, как в башнях-близнецах.
Путин уже выиграл звание главного террориста в мире! Обошел бен Ладена. Почему его никто не *бнет? В башнях-близнецах не было такого количества маленьких детей и новорожденных, сколько сейчас под завалами взорванного драмтеатра в Мариуполе,
– написала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина о Путине / Фото с инстаграм-сторез
Заметим, что не только Маша Ефросинина называет Путина террористом. Джозеф Байден высказался о президенте России как о "кровавом диктаторе и чистом головорезе ", а также "военном преступнике".