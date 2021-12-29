В черном платье в стиле ретро: Елена Зеленская появилась на кухне в эффектном аутфите

Елена Зеленская пришла на утреннее шоу и приготовила полезные маффины без муки. На кухне она появилась в черном ретро-платье.

Накануне новогодне-рождественских праздников со щедрыми застольями Елена Зеленская развернула информационную кампанию по здоровому питанию. Она исследовала пищевые привычки и продуктовые корзины украинцев, а теперь поделилась рецептом полезных маффинов без муки.

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В новом 2022 году первая леди планирует снять интерактивные уроки по питанию с участием звезд и запустить настоящие фуд-челленджи в социальных сетях. Все для того, чтобы украинцы пересмотрели продукты, которыми наполняют холодильники.

Впереди череда застолий. При условии правильного подхода они могут принести не испытания организму, а истинное удовольствие, пользу. Пусть праздники и Новый год пройдут здорово,

– высказалась Елена Зеленская.

Елена Зеленская на кухне / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская на кухне / Фото из инстаграма первой леди Украины

Новый образ Елены Зеленской

Для предновогоднего выхода супруга президента выбрала сдержанный аутфит. Она надела черное платье длины макси с V-образным декольте. Удачными акцентами стали короткие рукава-фонарики и белый воротничок.

Наряд в стиле ретро Елена Зеленская дополнила тонким ремешком и черными туфлями с острым носком.

, в гардеробе Елены Зеленской не один образ в стиле ретро. В подобном аутфите она появлялась на презентации платформы "Знаем".

Из аксессуаров на ней только черно-белые серьги с жемчугом. Стилисты сделали первой леди элегантную прическу и нежный макияж, который скрыл последствия утреннего подъема.

Елена Зеленская в черном платье в стиле ретро / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская в черном платье в стиле ретро / Фото из инстаграма первой леди Украины