В черном платье с обнаженными плечами: Кейт Миддлтон очаровала элегантностью на красной дорожке

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на премьере фильма в Великобритании, где встретились с Томом Крузом. На красной дорожке герцогиня Кембриджская продемонстрировала невероятно элегантный аутфит в черном вечернем платье.

Супруги посетили премьеру фильма "Топ Ган: Меверик". На торжественном мероприятии Кейт Миддлтон продемонстрировала новый наряд, которым поразила собравшихся, среди которых был голливудский актер Том Круз.

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Вечерний look Кейт Миддлтон

Для светского выхода Кейт Миддлтон выбрала элегантное и изысканное платье черного цвета. Оно было приталенным и хорошо выделило изящную фигуру герцогини. Акцент в образе был на обнаженных плечах, подчеркнутых белой вставкой на платье. Кейт впервые появляется на публике в платье с обнаженными плечами, что является нарушением королевского протокола. Ранее Кэтрин всегда выбирала наряды с удлиненными рукавами.

На этот раз волосы жена принца Уильяма не укладывала в локоны, а наоборот, выровняла, что придало аутфиту привлекательности. На лице у герцогини был насыщенный вечерний макияж. Среди аксессуаров аутфит завершили длинные роскошные серьги и лаконичный черный клатч. Из обуви Миддлтон выбрала туфли на каблуке.

Герцоги Кембриджские на премьере фильма / Фото из инстаграмма Кейт и Уильяма

Принц Уильям позировал рядом с любимой в черном смокинге, белой рубашке и с черной бабочкой. Наряды влюбленных гармонично соединились, поэтому их образы успешно дополняли друг друга.

В сообщении под фото герцоги Кембриджские отметили, что были рады встретиться с актерами. Эта премьера была в поддержку работы организации, помогающей десяткам тысяч людей, работающих за кулисами в ведущей мировой кино- и телеиндустрии Великобритании.