В черном платье в горошек: Ирина Федишин в праздничном образе

Съемки новогодних программ в разгаре! Ирина Федишин ежедневно присоединяется к разным проектам. Там она не только поет, но и демонстрирует стильные образы.

Ирина Федишин для многих украинских женщин является примером успешной, красивой и стильной женщины. В инстаграме артистка часто распространяет различные кадры, на которых показывает варианты образов для разных событий.

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Вариант новогоднего образа от Ирины Федишин

На съемках новогодних программ артистка демонстрирует аутфиты, которые прекрасно подойдут для празднования Нового года. Так, на днях Ирина обнародовала видео в формате бумеранга, на котором позировала в невероятно красивом платье.

Исполнительница предстала перед камерой в пышном платье черного цвета с принтом в белый горошек. В наряде были спущены рукава и обольстительное декольте, что добавляло образу женственности. Изящную талию Ирины подчеркнул тонкий красный пояс. Из обуви она решила выбрать красные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Белокурые волосы, как всегда, уложила в локоны, а на лице сделала вечерний макияж: черные стрелки и тени с блестками на веках, матовая помада коричневого цвета на губах.

А на Рождество, на Рождество! Вас ждет много сюрпризов,

– написала Федишин под видео.

Предыдущие аутфиты Ирины Федишин