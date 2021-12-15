В черном платье: Елена Зеленская выступила на презентации в лаконичном образе
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на презентации платформы о здоровом питании в школах "знаем". Для выступления она выбрала лаконичный образ.
Елена Зеленская в личном блоге сообщила об открытии платформы здорового школьного питания "знаем". Она побывала на презентации портала и выступила с речью.
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Жена президента заверила, что ее целью является больше, чем просто изменение школьного меню.
"Мы стремимся изменить пищевые привычки украинцев. Если это удастся с нынешними школьниками – вырастет поколение здоровых и сознательных людей. Это, конечно, не делается за день или даже за год. Но кто-то должен начать", – отметила она.
Елена Зеленская на презентации платформы / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Образ Елены Зеленской
Для очередного светского выхода первая леди Украины выбрала сдержанный и лаконичный look, который все равно имел элегантный вид. Елена Зеленская надела черное платье длины миди на длинный рукав. Из-под платья виднелся белый воротничок, ставший яркой изюминкой аутфита.
Супруга президента соединила наряд с белыми туфлями-лодочками с острым носком. Образ дополняли черно-белые серьги-подвески. Зеленская в очередной раз доказала, что такое сочетание цветов-беспроигрышное.
Первая леди уложила волосы волнами, а на лице сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы – блеском.
Елена Зеленская на презентации платформы / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская на презентации платформы / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Другие образы первой леди
- На презентации книги "Мир без границ" Елена Зеленская побывала в сером элегантном костюме.
- В карамельном наряде она посетила предрождественскую ярмарку с особой целью.
- Ярким выходом в желтом свитере и брюках жена президента удивила на рабочей встрече со студентами.