В черном платье: Елена Зеленская выступила на презентации в лаконичном образе

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на презентации платформы о здоровом питании в школах "знаем". Для выступления она выбрала лаконичный образ.

Елена Зеленская в личном блоге сообщила об открытии платформы здорового школьного питания "знаем". Она побывала на презентации портала и выступила с речью.

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Жена президента заверила, что ее целью является больше, чем просто изменение школьного меню.

"Мы стремимся изменить пищевые привычки украинцев. Если это удастся с нынешними школьниками – вырастет поколение здоровых и сознательных людей. Это, конечно, не делается за день или даже за год. Но кто-то должен начать", – отметила она.

Елена Зеленская на презентации платформы / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

Для очередного светского выхода первая леди Украины выбрала сдержанный и лаконичный look, который все равно имел элегантный вид. Елена Зеленская надела черное платье длины миди на длинный рукав. Из-под платья виднелся белый воротничок, ставший яркой изюминкой аутфита.

Супруга президента соединила наряд с белыми туфлями-лодочками с острым носком. Образ дополняли черно-белые серьги-подвески. Зеленская в очередной раз доказала, что такое сочетание цветов-беспроигрышное.

Первая леди уложила волосы волнами, а на лице сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями, а губы – блеском.

Елена Зеленская на презентации платформы / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская на презентации платформы / Фото из инстаграма Елены Зеленской

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