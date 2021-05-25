Из-за коронавируса умер выдающийся украинский актер Ярослав Гаврилюк

В Киеве не стало известного актера театра и кино и заслуженного артиста Украины Ярослава Гаврилюка. Артист не дожил нескольких месяцев до 70 лет.
О потере выдающегося украинского артиста сообщил журналист Олег Вергелис, ссылаясь на источники Союза кинематографистов Украины. Причиной смерти Ярослава Дмитриевича Гаврилюка стали продолжительная болезнь и коронавирус.
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Умер Ярослав Гаврилюк
Олег Вергелис поделился, что сначала не верил новости, ведь актер был очень талантливым и успешным. Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам Ярослава Гаврилюка.
"Источники в Союзе кинематографистов Украины только что сообщили мне, что после продолжительной болезни ушел из жизни известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Дмитриевич Гаврилюк... Корона... Я трижды переспросил: мол, это, наверное, неправда или какая-то ошибка... 29 октября 2021 года Гаврилюк мог бы праздновать свое 70-летие в каком-то новом спектакле родного театра", – написал Олег Вергелис.
Что известно про Ярослава Гаврилюка
Ярослав Гаврилюк родился 29 октября 1951 года во Львове – он несколько месяцев не дожил до юбилея, своего 70-летия. Он учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.
Первые годы после окончания института Ярослав Гаврилюк работал во Львовском театре юного зрителя, а в 1979 году его зачислили в список 26 актеров, которые основали первую труппу Молодого театра в Киеве. В 1982 году актер одним из первых в труппе получил звание Заслуженного артиста Украины.
Ярослав Гаврилюк / Фото Молодой театр
Гаврилюк до последних дней жизни работал на сцене Молодого театра. Он мастерски владел актерской техникой. Сыграл более 25 громких ролей, из которых виднейшие:
- "Пойти и не вернуться" – Антон Петряков;
- "За двумя зайцами" – Голохвастый;
- "Записки сумасшедшего" – Поприщин;
- "Пригвожденные" – Волчанский;
- "Марат-Сад" – Маркиз де Сад,
- "Приключения Алисы в Стране чудес" – Безумный Заяц.
Ярослав Гаврилюк известный также ролями в кино: "Под созвездием близнецов", "Такая поздняя, теплая осень", "Сказки старого волшебника", "Часовщик и курица", "Грех", "Поэт и княжна", "Ангел смерти", "Зеленая кофта" и многие другие.
Актер получил множество наград на протяжении карьеры:
- В 1981 году – обладатель премии в номинации "За лучшую мужскую роль" в фильме "Дударик" на Международном фестивале "Молодость";
- Диплом за лучшую роль в фильме "Приблуда";
- 2016 – отличие Президента Украины – юбилейная медаль "25 лет независимости Украины".