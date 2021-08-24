Через 26 лет после смерти: Назарию Яремчуку присвоили звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский посмертно отметил украинского певца Назария Яремчука званием Героя Украины. Артист умер 26 лет назад.

24 августа Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости вручал государственные награды людям из разных сфер деятельности, внесших значительный вклад в развитие Украины.

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Назарий Яремчук посмертно стал Героем Украины

Высшую награду – звание Героя Украины Назарий Яремчук получил через 26 лет после смерти. Президент Украины вручил награду сыновьям певца. Во время вручения Владимир Зеленский отметил, что их отец был великим человеком.



Сын Назария Яремчука с наградой / Фото Станислава Груздева, glavcom.ua



Сын Назария Яремчука с наградой / Фото Станислава Груздева, glavcom.ua

Что известно о Назарие Яремчуке

Назарий Яремчук был народным артистом УССР.

Он исполнял популярные украинские песни, которые до сих пор перепевают другие артисты. Среди них: "Чуєш, мамо", "Якщо мине любов", "Батько і мати", "Червона рута", "Водограй", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас".

Музыкант вместе с друзьями снимался в фильмах "Червона рута", "Стартует песня", "Выступает в ансамбле "Ель" под управлением Льва Дутковского", "Ты плюс я – весна", "Червона рута. 10 лет спустя".

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В 1978 году он стал заслуженным артистом Украины, а в 1987 году получил звание народного артиста.

В 1996 году Назария посмертно отметили Шевченковской премией за концертную деятельность 1973 – 1995 годов.

Долгое время певец боролся с болезнью, которая и забрала его жизнь. 30 июня 1995 года Украина потеряла талантливого певца. Назария Яремчука похоронили на центральном кладбище в Черновцах.

Данные собраны на основе Википедии

Назарий Яремчук – "Гай, зелений гай": смотрите видео онлайн

Назарий Яремчук – "Червона рута": смотрите видео онлайн

Назарий Яремчук – "Стожари": смотрите видео онлайн