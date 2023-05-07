"Боже, храни короля": Элтон Джон, Бекхэмы и другие звезды поздравляют Чарльза ІІІ с коронацией
Мировые знаменитости, которых не было на коронации Чарльза ІІІ, приветствуют его в сети. Артисты посвящают ему сообщения, завершая его традиционной фразой: "Боже, храни короля".
Британские знаменитости и селебритиз присоединяются к поздравлениям Чарльза ІІІ и Камиллы в своих социальных сетях. 24 Канал расскажет, кто и как приветствовал монарха с торжественной церемонией.
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Кэтрин Зета-Джонс
Британская актриса назвала коронацию историческим событием и показала архивный кадр с принцем Чарльзом.
Боже, храни короля. Пусть Бог благословит Королеву. Вся моя любовь к королю Чарльзу и королеве Камилле. Сейчас я здесь, в Британии, в своем лучшем халате, им булочки со сгущенкой и пью большое количество английского чая на завтрак, пока одновременно творится история,
– поделилась актриса.
Кэтрин Зета-Джонс с Чарльзом ІІІ / Фото с инстаграма актрисы
Дэвид Бекхэм
Футболист показал фотографии монарха и поздравил его с коронацией.
"Сегодня наша страна объединяется, чтобы отпраздновать коронацию Их Величеств Короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы".
Чарльз ІІІ / Фото с инстаграма Дэвида Бекхэма
Виктория Бекхэм
Бывшая участница группы Space Girls показала архивные фото коллектива вместе с Чарльзом ІІІ.
С тех пор и сейчас! У меня осталось столько теплых воспоминаний о встречах с Его Величеством в течение моей карьеры, и он всегда так добр и поддерживает. Сегодня действительно исторический день, и я чрезвычайно рада поздравить короля Чарльза III и королеву Камиллу, когда они приступают к своим новым ролям,
– написала Виктория Бекхэм.
Space Girls и Чарльз ІІІ / Фото с инстаграммаВиктории Бекхэм
Элтон Джон
Музыкант показал фото монарха в военной форме и ласково поздравил его с коронацией.
Чарльз ІІІ / Фото с инстаграма Элтона Джона
Пол Маккартни
"Наслаждайтесь этим особым днем в истории нашей страны", – написал музыкант.
Пол Маккартни и Чарльз ІІІ / Фото из инстаграма Пола Маккартни