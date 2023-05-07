"Боже, храни короля": Элтон Джон, Бекхэмы и другие звезды поздравляют Чарльза ІІІ с коронацией

Мировые знаменитости, которых не было на коронации Чарльза ІІІ, приветствуют его в сети. Артисты посвящают ему сообщения, завершая его традиционной фразой: "Боже, храни короля".

Британские знаменитости и селебритиз присоединяются к поздравлениям Чарльза ІІІ и Камиллы в своих социальных сетях. 24 Канал расскажет, кто и как приветствовал монарха с торжественной церемонией.

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Кэтрин Зета-Джонс

Британская актриса назвала коронацию историческим событием и показала архивный кадр с принцем Чарльзом.

Боже, храни короля. Пусть Бог благословит Королеву. Вся моя любовь к королю Чарльзу и королеве Камилле. Сейчас я здесь, в Британии, в своем лучшем халате, им булочки со сгущенкой и пью большое количество английского чая на завтрак, пока одновременно творится история,

– поделилась актриса.



Кэтрин Зета-Джонс с Чарльзом ІІІ / Фото с инстаграма актрисы

Дэвид Бекхэм

Футболист показал фотографии монарха и поздравил его с коронацией.

"Сегодня наша страна объединяется, чтобы отпраздновать коронацию Их Величеств Короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы".



Чарльз ІІІ / Фото с инстаграма Дэвида Бекхэма

Виктория Бекхэм

Бывшая участница группы Space Girls показала архивные фото коллектива вместе с Чарльзом ІІІ.

С тех пор и сейчас! У меня осталось столько теплых воспоминаний о встречах с Его Величеством в течение моей карьеры, и он всегда так добр и поддерживает. Сегодня действительно исторический день, и я чрезвычайно рада поздравить короля Чарльза III и королеву Камиллу, когда они приступают к своим новым ролям,

– написала Виктория Бекхэм.



Space Girls и Чарльз ІІІ / Фото с инстаграммаВиктории Бекхэм

Элтон Джон

Музыкант показал фото монарха в военной форме и ласково поздравил его с коронацией.



Чарльз ІІІ / Фото с инстаграма Элтона Джона

Пол Маккартни

"Наслаждайтесь этим особым днем в истории нашей страны", – написал музыкант.



Пол Маккартни и Чарльз ІІІ / Фото из инстаграма Пола Маккартни