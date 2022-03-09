"Чак Норрис звонит вам за советами": Вакарчук посетил Кима в Николаеве
Источник:твитттер Виталия Кима
Украинский певец Святослав Вакарчук 9 марта посетил Николаев и главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
В своем телеграме Ким рассказал, что сегодня город посетил гость, который решил морально поддержать жителей Николаевщины.
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Большая честь знать этого голливудского актера (Виталия Кима – ред.). Говорят, что Чак Норрис звонит вам за советами,
– шутит Вакарчук.
Он сказал, что Николаев это не просто "Город-герой", а один из самых смелых городов сейчас в мире.
Ким рассказал, что певец планирует побыть еще в городе и поддержать бойцов и всех раненых.
Напомним, 6 марта Святослав Вакарчук присоединился к Львовской территориальной обороне.
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