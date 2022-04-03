На церемонии Грэмми покажут специальный сегмент о войне в Украине

Церемония награждения премиями Грэмми состоится уже этой ночью – с 3 по 4 апреля. Первые звезды США и других стран соберутся, чтобы получить награды. Там им и миллионам телезрителям покажут фрагмент о российско-украинской войне.

Инициатор и организатор награды Грэмми, Академия звукозаписи (Recording Academy) заявила, что на церемонии награждения теме войны в Украине будет посвящен "специальный сегмент".

К слову Грэмми-2022 впервые состоится не в Лос-Анджелесе: место и дата проведения церемонии

Этот сегмент повысит информированность о ситуации в Украине и предоставит зрителям возможность принять меры и внести свой вклад в глобальную кампанию Stand Up For Ukraine,

– говорится в прессрелизе Академии.

"Мы убиты горем из-за ситуации в Украине, но по-прежнему тронуты стойким духом, который проявляется там каждый день. Мы надеемся, что этот сегмент вдохновит нашу мировую аудиторию на участие в поддержке этих важнейших гуманитарных усилий", – заявил генеральный директор Recording Academy. Гарви Мэйсон-младший.

Отметим, что Академия звукозаписи сотрудничает с Global Citizen (организацией по преодолению бедности) и ее кампанией по сбору средств "Stand Up For Ukraine". Стоит добавить, что на Грэмми-2022 также выступит украинская поэтесса, сценарист и драматургиня Любовь Якимчук. Она зачитает на церемонии стихотворение из своего сборника "Абрикосы Донбасса".

Стоит только догадываться, о чем именно упомянут в сегменте Украины на церемонии Грэмми, ведь на Оскаре на ситуацию отреагировали лишь минутой молчания и поддержкой украинцам. Однако не упомянули виновного в войне – Россию. Также Американская киноакадемия не хотела показать обращение Зеленского к США и общественности.