Это же нужно так ненавидеть людей, – Каминская ответила на критику по поводу ее выезда из страны

Украинскую певицу Славу Каминскую упрекают за то, что она уехала за границу. Звезда ответила на негативные комментарии и подчеркнула, что тем, кто покинул страну, так же несладко.

Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская уехала с детьми за границу. Она призналась, что постоянно читает критику в свою сторону за то, что до сих пор говорит по-русски и покинула Украину.

Читайте также Я же не тварь, – Слава Каминская рассказала, как война помирила ее с Викой из "НеАнгелов"

Слава Каминская ответила на критику

Звезда ответила хейтерам, которые пишут негативные комментарии в ее сторону. Она попросила отписаться тех, кто еще не понял ее позицию.

Наблюдаю за поведением некоторых персонажей и удивляюсь. Это надо так ненавидеть людей. Вместо того чтобы поддерживать друг друга, вы сами распространяете фейковую информацию о том, кто куда уехал и какую границу пересек. Это цинизм, а не патриотизм,

– выделила Слава Каминская.

Певица также добавила, что упрекать язык, на котором она говорит, – тоже не признак патриотизма, ведь Одесса, Крым, Донбасс также говорит на русском, но является Украиной.

"Подумайте о том, что руки опускаются именно из-за таких, как вы. Вам нужны зрелища, а многим людям сейчас хлеб, который не пахнет языком! Ясно? Вы привыкли жить картинками в соцсетях. Нельзя постоянно держать в стрессе свое визуальное восприятие того, что происходит, так можно поехать мозгами! И на мертвые задницы сепаратистов смотреть постоянно – не патриотизм!" – заметила артистка.

"Тем, кто уехал – несладко"

Слава Каминская также добавила, что не стоит требовать от людей отчета о сделанном для Украины, особенно у тех, кто ее покинул.

Вы думаете тем, кто уехал сейчас сладко? Ошибаетесь. Далеко не сладко. У многих языковой барьер и у 80% маленькие дети, жизнь которых нужно устроить на время военных действий, чтобы сохранить будущее нашей страны!

– отметила исполнительница.

"И уж поверьте, хрен бы кто по своей воле уехал бы в чужую страну, если бы не война. Так что дорогие мои, или отпишитесь от меня, или давайте будем одним целым и будем помогать друг другу, а не сеять ненависть и разногласия! Если идти, то до конца!" – подытожила она.



Слава Каминская / Фото с инстаграма звезды